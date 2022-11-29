ВЫБОРЫ В РИЙГИКОГУ ⟩ У Арво Аллера место в Рийгикогу почти в кармане

EKRE первой из партий опубликовала как республиканский, так и окружной список кандидатов на выборах в Рийгикогу. Нынешний помощник йыхвиского волостного старейшины и бывший министр по делам сельской жизни является первым номером в ида-вирумааском и 13-м номером в республиканском списке партии. Поскольку по результатам разных опросов EKRE стала второй по популярности партией в стране после Партии реформ, то на парламентских выборах у нее не должно возникнуть трудностей с получением по крайней мере 15-20 мест в Рийгикогу.