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ВЫБОРЫ В РИЙГИКОГУ ⟩ У Арво Аллера место в Рийгикогу почти в кармане

Эрик Гамзеев
, журналист
У Арво Аллера место в Рийгикогу почти в кармане
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Велика вероятность, что Йыхви придется весной начать искать нового помощника волостного старейшины по хозяйственным вопросам, ведь у занимающего сейчас эту должность Арво Аллера очень хорошие шансы, чтобы пройти в Рийгикогу.
Велика вероятность, что Йыхви придется весной начать искать нового помощника волостного старейшины по хозяйственным вопросам, ведь у занимающего сейчас эту должность Арво Аллера очень хорошие шансы, чтобы пройти в Рийгикогу. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Помощник йыхвиского волостного старейшины Арво Аллер с большой долей вероятности сможет весной занять место в зале Рийгикогу, так как EKRE поставила его в республиканском списке на 13-е место.

EKRE первой из партий опубликовала как республиканский, так и окружной список кандидатов на выборах в Рийгикогу. Нынешний помощник йыхвиского волостного старейшины и бывший министр по делам сельской жизни является первым номером в ида-вирумааском и 13-м номером в республиканском списке партии. Поскольку по результатам разных опросов EKRE стала второй по популярности партией в стране после Партии реформ, то на парламентских выборах у нее не должно возникнуть трудностей с получением по крайней мере 15-20 мест в Рийгикогу. 

Уже известные кандидаты в Ида-Вирумааском избирательном округе на выборах в Рийгикогу в 2023 году

EKRE

1. Арво Аллер (13*)

2. Рихо Брейвель (29)

3. Андрус Тосс (38)

4. Антс Лийметс (62)

5. Александер Андреев (59)

6. Райнер Асукюла (88)

7. Прийт Кама (107)

8. Леана Круузе (119)

* Первоначальное место в республиканском партийном списке

Центристская партия

1. Кайдо Хёэвельсон

2. Яна Тоом

Остальные предполагаемые кандидаты: Дмитрий Дмитриев, Алексей Евграфов, Владимир Высоцкий, Ольга Курдовская, Валерий Корб

Партия реформ

1. Меэлис Кийли

Остальные предполагаемые кандидаты: Марис Тоомель, Айвар Сурва, Аннеки Теэлахк, Вадим Орлов

Социал-демократическая партия

1. Пирет Хартман

Остальные предполагаемые кандидаты: Эдуард Одинец, Этти Кагаров

Партия "Eesti 200" 

1. Максим Ильин

Предполагаемые кандидаты: Денис Ларченко, Марко Сандре, Алексей Яшин

"Isamaa"

Предполагаемые кандидаты: Марья-Лийза Вейзер, Айво Тамм, Вирве Линдер

Правые

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Зеленые Эстонии 

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