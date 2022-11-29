ПЕРЕДОВИЦА ⟩ О чем спросить в Ида-Вирумаа кандидатов в Рийгикогу?

В оставшиеся до выборов примерно три месяца интересно будет наблюдать за тем, с какими вестями и обещаниями выйдут партии в Ида-Вирумаа, ведь именно здесь усиливаются многие проблемы, с которыми Эстонии придется столкнуться в ближайшие годы.

Является ли достаточной сумма в 354 миллиона евро, выделяемая Ида-Вирумаа для справедливого перехода на более щадящую окружающую среду экономику, и как использовать ее таким образом, чтобы позитивное влияние было максимальным?

Как получится осуществить переход на эстоноязычное образование в ситуации, когда мы за 30 лет не сумели организовать свою систему образования таким образом, чтобы из русских школ не выходила молодежь, не владеющая государственным языком?

Какие варианты имеются у нашей сланцевой промышленности после того, когда мы уже стояли на пороге ее закрытия, однако война России в Украине и всеобщий энергокризис смешали на сегодня все карты?

Удастся ли крупным самоуправлениям Ида-Вирумаа - таким как Нарва и Кохтла-Ярве - изменить наконец практиковавшийся здесь десятилетиями стиль правления "разделяй и властвуй", неотъемлемыми составляющими которого являлись также коррупция и политика кумовства? И что партии пообещают сделать для этого со своей стороны?

Как остановить отъезд молодежи из уезда и чем заманить сюда на постоянное проживание людей из других регионов?