Вт, 29.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Аннеки Теэлахк удостоена золотого знака отличия Нарвского колледжа

Эрик Гамзеев
, журналист
Аннеки Теэлахк удостоена золотого знака отличия Нарвского колледжа
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Аннеки Теэлахк - одна из тех идавирусцев, кто сопереживал и думал о деятельности колледжа.
Аннеки Теэлахк - одна из тех идавирусцев, кто сопереживал и думал о деятельности колледжа. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Совет Нарвского колледжа Тартуского университета на заседании 15 ноября принял решение наградить золотым знаком колледжа Аннеки Теэлахк, руководителя Ида-Вирумааского отделения Эстонской кассы по безработице.

Теэлахк вручат почетный знак в среду на торжественном концерте Нарвского колледжа, посвященном 103-летию эстоноязычного высшего образования и 10-летию открытия здания колледжа.

По словам директора Нарвского колледжа Индрека Рейманда, Теэлахк является одним из тех жителей Ида-Вирумаа, кто сопереживал и думал о деятельности колледжа.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх