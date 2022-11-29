Совет Нарвского колледжа Тартуского университета на заседании 15 ноября принял решение наградить золотым знаком колледжа Аннеки Теэлахк, руководителя Ида-Вирумааского отделения Эстонской кассы по безработице.
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Аннеки Теэлахк удостоена золотого знака отличия Нарвского колледжа
Аннеки Теэлахк удостоена золотого знака отличия Нарвского колледжа
Теэлахк вручат почетный знак в среду на торжественном концерте Нарвского колледжа, посвященном 103-летию эстоноязычного высшего образования и 10-летию открытия здания колледжа.