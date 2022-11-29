Почтовой маркой года в Эстонии стала марка "Слава Украине!"

Выбор был сделан из 26 выпущенных в течение года марок. Решающим стал сигнал, который содержит в себе марка, - послание мира и символическое выражение поддержки Украине в борьбе за независимость на фоне цветов украинского флага, - и превосходное оформление, отметили в почтовой компании Omniva.

Марка была разработана и выпущена в срочном порядке 24 марта - спустя ровно месяц после начала российского вторжения в Украину. Дизайн был разработан Omniva совместно с рекламным агентством Utopia.

В почтовой компании отметили, что марка оказалась исключительно популярной и хотя ее тираж в количестве 50 000 штук был вдвое больше обычного, он уже практически весь распродан.