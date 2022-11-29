В Нарве впервые отметили самых активных волонтеров года

2022 год был полон испытаний для приграничного города Нарвы. Через Нарвский погранпункт прошло более 26 000 украинских военных беженцев, половина из тех, кто прибыл в Эстонию. Около 600 человек выбрали Нарву своим местом жительства. За работу с транзитными беженцами в Нарве в основном отвечали волонтеры, которые посвятили свое время и энергию сбору и раздаче гуманитарной помощи, консультированию, утешению и размещению людей. Именно по этой причине среди волонтеров года много людей, которые помогали украинским военным беженцам.