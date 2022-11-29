28 ноября в связи с Днем гражданина в Нарве отметили самых активных волонтеров 2022 года. В итоге отметили 19 человек, которые помогали украинским беженцам, помогали спасать человеческие жизни или поддерживали культурные мероприятия в городе.
В Нарве впервые отметили самых активных волонтеров года
2022 год был полон испытаний для приграничного города Нарвы. Через Нарвский погранпункт прошло более 26 000 украинских военных беженцев, половина из тех, кто прибыл в Эстонию. Около 600 человек выбрали Нарву своим местом жительства. За работу с транзитными беженцами в Нарве в основном отвечали волонтеры, которые посвятили свое время и энергию сбору и раздаче гуманитарной помощи, консультированию, утешению и размещению людей. Именно по этой причине среди волонтеров года много людей, которые помогали украинским военным беженцам.
По словам волонтера Рене Абрамсона, признание городом стало приятным сюрпризом, но в будущем волонтеры надеются на еще более тесное сотрудничество с городом. По словам мэра Нарвы Катри Райк, в прошедшем году нарвские волонтеры проделали огромную работу, ведь бессонные ночи были частью их жизни весной и летом. Трудно подобрать слова благодарности. Мэр добавил, что волонтерская работа – это хорошее сотрудничество людей разных поколений и с разными родными языками, эстонцев, русских и украинцев.
В этом году Алина Абрамова, Андрей Авдеенко, Рене Абрамсон, Александр Беляев, Елена Боярщук, Юлия Дем, Марина Корешкова, Виктория Королева, Полина Коссе, Екатерина Кузнецова, Денис Ларченко, Анастасия Людвиг, Ирина Лобанова, Янина Лойко, Алексей Непримеров, Йоханна Раннула , Екатерина Романова, Данила Свиридов и Сергей Цветков.
Волонтеры города Нарвы были отмечены впервые. Подобное мероприятие станет традицией.