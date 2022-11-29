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В среду и четверг между Тапа и Йыхви будут двигаться колоннытехники союзников

Северное побережье
В среду и четверг между Тапа и Йыхви будут двигаться колоннытехники союзников
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Техника союзников
Техника союзников Фото: Ardi H

В среду и четверг союзники отрабатывают передвижение подразделений из Тапа в Йыхви и обратно, сообщает Генштаб Сил обороны.

Подразделения начнут движение из Тапа утром 30 ноября по маршруту Тапа-Лообу-Нарвское шоссе-Сями-Сонда-Кивиыли-Нарвское шоссе-Йыхви и вернутся по тому же маршруту утром 1 декабря.

Участников дорожного движения просят быть внимательными, так как днём ​​по маршруту движутся боевые машины союзников, втч танки и другая техника. Колонны передвигаются медленнее, чем обычные машины. В ходе учений отрабатывается возможность переброски боевой группы союзников в северо-восточную Эстонию. Колёсная и гусеничная техника союзников будет находиться на дорогах в связи с  учениями.

Департамент полиции и пограничной охраны также поддерживает передвижение подразделений в узких местах маршрута.

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