В среду и четверг между Тапа и Йыхви будут двигаться колоннытехники союзников

Подразделения начнут движение из Тапа утром 30 ноября по маршруту Тапа-Лообу-Нарвское шоссе-Сями-Сонда-Кивиыли-Нарвское шоссе-Йыхви и вернутся по тому же маршруту утром 1 декабря.

Участников дорожного движения просят быть внимательными, так как днём ​​по маршруту движутся боевые машины союзников, втч танки и другая техника. Колонны передвигаются медленнее, чем обычные машины. В ходе учений отрабатывается возможность переброски боевой группы союзников в северо-восточную Эстонию. Колёсная и гусеничная техника союзников будет находиться на дорогах в связи с учениями.