В среду и четверг союзники отрабатывают передвижение подразделений из Тапа в Йыхви и обратно, сообщает Генштаб Сил обороны.
В среду и четверг между Тапа и Йыхви будут двигаться колоннытехники союзников
В среду и четверг между Тапа и Йыхви будут двигаться колоннытехники союзников
Подразделения начнут движение из Тапа утром 30 ноября по маршруту Тапа-Лообу-Нарвское шоссе-Сями-Сонда-Кивиыли-Нарвское шоссе-Йыхви и вернутся по тому же маршруту утром 1 декабря.
Участников дорожного движения просят быть внимательными, так как днём по маршруту движутся боевые машины союзников, втч танки и другая техника. Колонны передвигаются медленнее, чем обычные машины. В ходе учений отрабатывается возможность переброски боевой группы союзников в северо-восточную Эстонию. Колёсная и гусеничная техника союзников будет находиться на дорогах в связи с учениями.
Департамент полиции и пограничной охраны также поддерживает передвижение подразделений в узких местах маршрута.