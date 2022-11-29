Хартман европейским коллегам: российская пропаганда не должна распространяться и через спутники

В неформальной части встречи также выступил министр культуры Украины Александр Ткаченко. «Мы подчеркнули вместе с нашими прибалтийскими и польскими коллегами, что нам нужно еще больше сотрудничать в борьбе с российской пропагандой и не допускать ее распространения во всех возможных СМИ, в том числе через спутники. Финансируемые Кремлем пропагандистские каналы — это оружие информационной войны, а не свободные СМИ, как мы их понимаем в Европе. Я также считаю особенно важной тему преодоления проблем учреждений культуры из-за роста цен на энергоносители из-за войны в Украине, которую решительно поднял министр культуры Германии", - заявила министр культуры Пирет Хартман.

Помимо вопроса доступности спортивной инфраструктуры и воздействия на окружающую среду, во время встречи министров спорта, которая продолжилась во второй половине дня, обсуждались и вопросы, касающиеся Украины. «Я подчеркнул коллегам, что российским и белорусским спортсменам нет места на международных соревнованиях высокого уровня, проводимых в Эстонии, и призвал все спортивные организации последовать нашему примеру. Европейский Союз может сыграть здесь более важную роль, чтобы разъяснить этот принцип организациям и странам других континентов, до которых каждой европейской стране в отдельности добраться гораздо труднее. Я также подчеркнул, что спорт может сыграть большую роль в интеграции украинских военных беженцев в общество», — добавил Хартман.