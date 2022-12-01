Призывают отметить самые яркие свершения и деятелей культурного года Ида-Вирумаа

Комиссия по культуре уездного союза самоуправлений ждет кандидатов в десяти номинациях: "Новая инициатива года", "Культурное событие года", "Техническая поддержка года", "Работник культуры года", "Руководитель культурного коллектива года", "Молодой деятель года", "Партнер по сотрудничеству", "Творческое признание года", "Музейный работник года" и "Библиотечный работник года".

Торжественное благодарственное мероприятие "Ida-Viru ehe" ("Украшение Ида-Вирумаа"), на которое съедутся уездные деятели культуры и спорта, состоится 21 января в Кивиылиском народном доме.

- "Украшение Ида-Вирумаа" - это торжественное мероприятие, во время которого мы оглядываемся на культурную и спортивную жизнь прошедшего года и благодарим лучших работников культуры, музеев и библиотек, спортсменов и тренеров, - пояснила ида-вирумааский специалист по народной культуре Анне Уттендорф.

На благодарственном мероприятии свои награды вручат Ида-Вирумааский союз самоуправлений, Ида-Вирумааский союз спорта и местная экспертная группа фонда "Капитал культуры Эстонии". Впервые "Ida-Viru ehe" состоялось в Кохтла-Ярвеском центре культуры в январе этого года.