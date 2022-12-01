Ида-Вирумааский союз самоуправлений снова приглашает заметить и представить к признанию активных деятелей культуры уезда. Кандидатов можно представлять до 15 декабря.
Призывают отметить самые яркие свершения и деятелей культурного года Ида-Вирумаа
Комиссия по культуре уездного союза самоуправлений ждет кандидатов в десяти номинациях: "Новая инициатива года", "Культурное событие года", "Техническая поддержка года", "Работник культуры года", "Руководитель культурного коллектива года", "Молодой деятель года", "Партнер по сотрудничеству", "Творческое признание года", "Музейный работник года" и "Библиотечный работник года".
Торжественное благодарственное мероприятие "Ida-Viru ehe" ("Украшение Ида-Вирумаа"), на которое съедутся уездные деятели культуры и спорта, состоится 21 января в Кивиылиском народном доме.
- "Украшение Ида-Вирумаа" - это торжественное мероприятие, во время которого мы оглядываемся на культурную и спортивную жизнь прошедшего года и благодарим лучших работников культуры, музеев и библиотек, спортсменов и тренеров, - пояснила ида-вирумааский специалист по народной культуре Анне Уттендорф.
На благодарственном мероприятии свои награды вручат Ида-Вирумааский союз самоуправлений, Ида-Вирумааский союз спорта и местная экспертная группа фонда "Капитал культуры Эстонии". Впервые "Ida-Viru ehe" состоялось в Кохтла-Ярвеском центре культуры в январе этого года.
- Мы считаем, что такая общая встреча деятелей культуры и спорта разумна и необходима. Работая вместе, собирая мысли, людей и деньги, можно создавать содержательные и достойные мероприятия, в результате которых также деятели сферы чувствуют свою большую ценность для общества и получают вдохновение для своей будущей деятельности, - сказала Уттендорф.