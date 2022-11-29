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"Отечество" выдвигает Хендрика Агура кандидатом номер один от Ида-Вирумаа на выборах в Рийгикогу

Эрик Гамзеев
, журналист
"Отечество" выдвигает Хендрика Агура кандидатом номер один от Ида-Вирумаа на выборах в Рийгикогу
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Хендрик Агур подтвердил, что будет баллотироваться на выборах в Рийгикогу, чтобы поддержать партию "Отечество", но не намерен идти в парламент в случае успеха.
Хендрик Агур подтвердил, что будет баллотироваться на выборах в Рийгикогу, чтобы поддержать партию "Отечество", но не намерен идти в парламент в случае успеха. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур, избранный в понедельник председателем горсобрания, становится кандидатом номер один от партии "Отечество" на выборах в Рийгикогу в Ида-Вирумааском округе.

Агур сказал, что ему предложили баллотироваться и он принял это предложение, потому что разделяет взгляды и ценности "Отечества" ("Isamaa"). "Сразу честно скажу, что я не собираюсь идти в Рийгикогу, если меня изберут, а продолжу работать в кохтла-ярвеской школе", - сказал Агур, отметив, что хочет быть только поддержкой, чтобы "Отечество" получило по возможности хороший результат на выборах в Ида-Вирумаа, но участвовать во имя этого в уличных кампаниях он не планирует.

На последних и предпоследних выборах в Рийгикогу "Отечеству" в Ида-Вирумаа не удалось получить ни одного окружного мандата. В 2019 году самым успешным кандидатом из их списка стала старейшина Люганузеской волости Марья-Лийза Вейзер, набравшая 448 голосов.

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