Директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур, избранный в понедельник председателем горсобрания, становится кандидатом номер один от партии "Отечество" на выборах в Рийгикогу в Ида-Вирумааском округе.
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"Отечество" выдвигает Хендрика Агура кандидатом номер один от Ида-Вирумаа на выборах в Рийгикогу
"Отечество" выдвигает Хендрика Агура кандидатом номер один от Ида-Вирумаа на выборах в Рийгикогу
Агур сказал, что ему предложили баллотироваться и он принял это предложение, потому что разделяет взгляды и ценности "Отечества" ("Isamaa"). "Сразу честно скажу, что я не собираюсь идти в Рийгикогу, если меня изберут, а продолжу работать в кохтла-ярвеской школе", - сказал Агур, отметив, что хочет быть только поддержкой, чтобы "Отечество" получило по возможности хороший результат на выборах в Ида-Вирумаа, но участвовать во имя этого в уличных кампаниях он не планирует.