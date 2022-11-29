"Отечество" выдвигает Хендрика Агура кандидатом номер один от Ида-Вирумаа на выборах в Рийгикогу

Агур сказал, что ему предложили баллотироваться и он принял это предложение, потому что разделяет взгляды и ценности "Отечества" ("Isamaa"). "Сразу честно скажу, что я не собираюсь идти в Рийгикогу, если меня изберут, а продолжу работать в кохтла-ярвеской школе", - сказал Агур, отметив, что хочет быть только поддержкой, чтобы "Отечество" получило по возможности хороший результат на выборах в Ида-Вирумаа, но участвовать во имя этого в уличных кампаниях он не планирует.