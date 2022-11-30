В ноябре Эстония осталась среди лидеров по темпам инфляции в еврозоне

Потребительские цены в еврозоне в ноябре выросли на 10% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Рост цен замедлился на 0,7 процентных пункта по сравнению с октябрем. При этом в Эстонии уровень инфляции более чем в два раза превысил этот показатель, достигнув отметки в 21,4%, но замедлившись на один процентный пункт по сравнению с октябрем, когда инфляция составила 22,4%, пишет rus.err.ee.