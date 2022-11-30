Потребительские цены в еврозоне в ноябре выросли на 10% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Рост цен замедлился на 0,7 процентных пункта по сравнению с октябрем. При этом в Эстонии уровень инфляции более чем в два раза превысил этот показатель, достигнув отметки в 21,4%, но замедлившись на один процентный пункт по сравнению с октябрем, когда инфляция составила 22,4%, пишет rus.err.ee.
В ноябре Эстония осталась среди лидеров по темпам инфляции в еврозоне
Об этом свидетельствуют предварительные данные европейского статистического ведомства Eurostat, которые были опубликованы 30 ноября.
Согласно этой экспресс-оценке, на первое место по темпам роста цен в ноябре вышла Латвия (21,7%). Эстония, которая на протяжении многих месяцев оставалась инфляционным лидером в еврозоне, в ноябре разделила второе место с Литвой (21,4%).
При этом в месячном сравнении в октябре в Эстонии цены выросли на 0,9%, а в Латвии и Литве - на 1,0% и 0,3%, соответственно.
Самая низкая инфляция в октябре среди стран еврозоны в годовом выражении наблюдалась в Испании (6,6%) и во Франции (7,1%).
В месячном сравнении цены в целом по еврозоне снизились на 0,1%. Самый быстрый рост цен зафиксировали в Словении, Словакии и Финляндии, где он составил 1,1%. Снижение потребительских цен в месячном сравнении зафиксировано в семи странах, больше всего цены упали в Нидерландах (на 4%).