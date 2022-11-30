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"Eesti Energia" надеется на следующей неделе снова запустить в работу вышедшую из строя Ауверескую электростанцию

Эрик Гамзеев
, журналист
"Eesti Energia" надеется на следующей неделе снова запустить в работу вышедшую из строя Ауверескую электростанцию
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По словам Андреса Вайнола, Аувереская электростанция выдала в этом году 20 процентов всей произведенной Эстонией электроэнергии.
По словам Андреса Вайнола, Аувереская электростанция выдала в этом году 20 процентов всей произведенной Эстонией электроэнергии. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Enefit Power" надеется на следующей неделе вновь запустить в работу неожиданно вышедшую из строя в воскресенье вследствие аварии Ауверескую электростанцию, откуда поступала пятая часть всей нынешней электроэнергии Эстонии.

Председатель правления "Enefit Power" Андрес Вайнола пояснил, что неисправность возникла в технологическом узле электростанции, прошедшем в ходе недавнего ежегодного обслуживания тщательную проверку и прежде проблем не создававшем. "Ремонтные бригады активно занимаются решением проблемы, и по сегодняшнему прогнозу мы запустим Ауверескую электростанцию на следующей неделе", - подтвердил он.

По словам Вайнола, остальные управляемые подразделения Нарвских электростанций по производству электроэнергии работают с мощностью около 1000 MW. "Все плановые обслуживания перед этой зимой большей частью выполнены. Из семи электростанций сейчас в работе шесть, на ремонте только Аувереская электростанция", - сказал он.

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