"Eesti Energia" надеется на следующей неделе снова запустить в работу вышедшую из строя Ауверескую электростанцию

Председатель правления "Enefit Power" Андрес Вайнола пояснил, что неисправность возникла в технологическом узле электростанции, прошедшем в ходе недавнего ежегодного обслуживания тщательную проверку и прежде проблем не создававшем. "Ремонтные бригады активно занимаются решением проблемы, и по сегодняшнему прогнозу мы запустим Ауверескую электростанцию на следующей неделе", - подтвердил он.

По словам Вайнола, остальные управляемые подразделения Нарвских электростанций по производству электроэнергии работают с мощностью около 1000 MW. "Все плановые обслуживания перед этой зимой большей частью выполнены. Из семи электростанций сейчас в работе шесть, на ремонте только Аувереская электростанция", - сказал он.