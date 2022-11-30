"Enefit Power" надеется на следующей неделе вновь запустить в работу неожиданно вышедшую из строя в воскресенье вследствие аварии Ауверескую электростанцию, откуда поступала пятая часть всей нынешней электроэнергии Эстонии.
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"Eesti Energia" надеется на следующей неделе снова запустить в работу вышедшую из строя Ауверескую электростанцию
"Eesti Energia" надеется на следующей неделе снова запустить в работу вышедшую из строя Ауверескую электростанцию
Председатель правления "Enefit Power" Андрес Вайнола пояснил, что неисправность возникла в технологическом узле электростанции, прошедшем в ходе недавнего ежегодного обслуживания тщательную проверку и прежде проблем не создававшем. "Ремонтные бригады активно занимаются решением проблемы, и по сегодняшнему прогнозу мы запустим Ауверескую электростанцию на следующей неделе", - подтвердил он.