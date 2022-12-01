ОДИН ВОПРОС ⟩ Как далеко продвинулись переговоры между Люганузе и государством о передаче школ?

- У нас состоялись две короткие встречи с представителями Министерства образования и науки. Никакие решения на этих встречах пока не обсуждались. Желание министерства состоит в том, чтобы отобразить текущую ситуацию, и речь шла в основном о числовых показателях и прогнозах. Например, какое количество учащихся у нас сейчас и каков прогноз на будущее.