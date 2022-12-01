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ОДИН ВОПРОС ⟩ Как далеко продвинулись переговоры между Люганузе и государством о передаче школ?

Северное побережье
Как далеко продвинулись переговоры между Люганузе и государством о передаче школ?
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Марья-Лийза Вейзер.
Марья-Лийза Вейзер. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Люганузеская волость и Министерство образования и науки договорились начать переговоры о передаче муниципальных школ государству. Речь идет о Кивиылиской 1-й средней школе, Кивиылиской русской школе и Люганузеской школе. Министр образования Тынис Лукас говорил, что не исключает возвращения школ в ведение волости после упорядочения системы образования Люганузе.

Старейшина Люганузеской волости МАРЬЯ-ЛИЙЗА ВЕЙЗЕР:

- У нас состоялись две короткие встречи с представителями Министерства образования и науки. Никакие решения на этих встречах пока не обсуждались. Желание министерства состоит в том, чтобы отобразить текущую ситуацию, и речь шла в основном о числовых показателях и прогнозах. Например, какое количество учащихся у нас сейчас и каков прогноз на будущее.

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