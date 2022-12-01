29 ноября в полицию поступило сообщение о том, что 40-летний мужчина украл различные продукты на сумму 53 евро из магазина, расположенного на улице Фама в Нарве.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Нарве задержан магазинный вор
28-29 ноября 2022 г.
В Нарве задержан магазинный вор
Полицейские задержали мужчину. Точные обстоятельства произошедшего полиция установит в рамках уголовного производства.
Водитель без водительских прав сбил пешехода
Около полудня 28 ноября 46-летняя женщина без действующих водительских прав на автомобиле "Audi Q7" совершила наезд на 62-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу около дома по улице Фама, 10 в Нарве. Пешехода доставили в Нарвскую больницу.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.
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