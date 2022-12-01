СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Нарве задержан магазинный вор

Водитель без водительских прав сбил пешехода

Около полудня 28 ноября 46-летняя женщина без действующих водительских прав на автомобиле "Audi Q7" совершила наезд на 62-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу около дома по улице Фама, 10 в Нарве. Пешехода доставили в Нарвскую больницу.