С 1 декабря кохтла-ярвеский детсад "Руккилилль" возглавляет Мильви Тооминг, до сих пор работавшая учителем в этом дошкольном учреждении.
В кохтла-ярвеском детсаду "Руккилилль" новый директор
В кохтла-ярвеском детсаду "Руккилилль" новый директор
Она выиграла конкурс, объявленный Кохтла-Ярвеским горуправлением.
По словам вице-мэра по культуре, образованию и спорту Кристийне Агу, комиссия рассматривала еще троих кандидатов и все они были достойными, предпочтение отдали Мильви Тооминг, так как ее кандидатуру поддержали совет детсада и попечительский совет.
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