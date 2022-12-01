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В кохтла-ярвеском детсаду "Руккилилль" новый директор

Ирина Кивисельг
, журналист
В кохтла-ярвеском детсаду "Руккилилль" новый директор
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Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

С 1 декабря кохтла-ярвеский детсад "Руккилилль" возглавляет Мильви Тооминг, до сих пор работавшая учителем в этом дошкольном учреждении.

Она выиграла конкурс, объявленный Кохтла-Ярвеским горуправлением.

По словам вице-мэра по культуре, образованию и спорту Кристийне Агу, комиссия рассматривала еще троих кандидатов и все они были достойными, предпочтение отдали Мильви Тооминг, так как ее кандидатуру поддержали совет детсада и попечительский совет.

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