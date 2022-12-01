В кохтла-ярвеском детсаду "Руккилилль" новый директор

По словам вице-мэра по культуре, образованию и спорту Кристийне Агу, комиссия рассматривала еще троих кандидатов и все они были достойными, предпочтение отдали Мильви Тооминг, так как ее кандидатуру поддержали совет детсада и попечительский совет.