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Афера с прядями для наращивания волос повлекла условный срок

Эрик Калда
, журналист
Афера с прядями для наращивания волос повлекла условный срок
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Волосы. Иллюстративное фото
Волосы. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Вируский уездный суд признал виновной женщину, которая, опубликовав объявление о продаже в интернете, обманула другую женщину, которая хотела купить у нее пряди для наращивания волос.

Обвиняемая разместила объявление в социальной сети "Facebook" о том, что продает пряди для наращивания волос. Когда другая женщина, увидевшая объявление, захотела купить их, разместившая объявление женщина запросила за них 253 евро, которые покупательница заплатила. Но товар она не получила.

Дело дошло до полиции и суда, где женщину, опубликовавшую обманное объявление, признали виновной в мошенничестве.

Она была приговорена к году лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Кроме того, она должна выплатить государству более 1100 евро в покрытие судебных издержек и возместить потерпевшей причиненный ущерб.

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