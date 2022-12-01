Афера с прядями для наращивания волос повлекла условный срок

Обвиняемая разместила объявление в социальной сети "Facebook" о том, что продает пряди для наращивания волос. Когда другая женщина, увидевшая объявление, захотела купить их, разместившая объявление женщина запросила за них 253 евро, которые покупательница заплатила. Но товар она не получила.

Дело дошло до полиции и суда, где женщину, опубликовавшую обманное объявление, признали виновной в мошенничестве.