Вирве Линдер: Пора придать городу Кохтла-Ярве новое дыхание

Для меня важно, чтобы руководство городом Кохтла-Ярве осуществлялось с привлечением и уважением ко всем горожанам, с совершением реальных шагов в направлении к свободному от коррупции, современному и ответственному управлению городом, со стопроцентным соблюдением в каждой из сфер действующих в Эстонской Республике законов.

Я хочу отметить и поблагодарить всех работников горуправления, руководителей и коллективы городских учреждений, которые в сложной политической и экономической ситуации продолжали полностью посвящать себя своей работе и обеспечили функционирование города. Чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем, пора предпринять конкретные шаги с целью предотвращения коррупции и прекращения мотовства, ведь у коррупции есть свойство самовоспроизводиться.

Недостаточно лишь отстранения коррумпированных и аморальных людей и замены их более подходящими людьми, ведь если не применять меры профилактики и контроля и не заниматься укоренением системы общепринятых ценностей, то рано или поздно можно прийти в ту же точку.

Относительно вступающего в должность руководителя местного самоуправления прежде всего предполагают, что он хорошо знает данный регион, местная община знает и поддерживает его, он психологически состоятелен, его трудовой и жизненный опыт и достижения отражают его ценности, способности и личностные качества, а остальное во многом будет зависеть от компетенции поддерживающих его специалистов.