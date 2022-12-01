Призываю голосовать за себя всех, кто верит, что Кохтла-Ярве достоин мэра, для которого это место является родным домом, который не только выполняет здесь свои рабочие обязанности и воплощает политические амбиции, но и живет здесь и каждой клеточкой своего тела является частью здешней общины.
Вирве Линдер: Пора придать городу Кохтла-Ярве новое дыхание
Для меня важно, чтобы руководство городом Кохтла-Ярве осуществлялось с привлечением и уважением ко всем горожанам, с совершением реальных шагов в направлении к свободному от коррупции, современному и ответственному управлению городом, со стопроцентным соблюдением в каждой из сфер действующих в Эстонской Республике законов.
Я хочу отметить и поблагодарить всех работников горуправления, руководителей и коллективы городских учреждений, которые в сложной политической и экономической ситуации продолжали полностью посвящать себя своей работе и обеспечили функционирование города. Чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем, пора предпринять конкретные шаги с целью предотвращения коррупции и прекращения мотовства, ведь у коррупции есть свойство самовоспроизводиться.
Недостаточно лишь отстранения коррумпированных и аморальных людей и замены их более подходящими людьми, ведь если не применять меры профилактики и контроля и не заниматься укоренением системы общепринятых ценностей, то рано или поздно можно прийти в ту же точку.
Относительно вступающего в должность руководителя местного самоуправления прежде всего предполагают, что он хорошо знает данный регион, местная община знает и поддерживает его, он психологически состоятелен, его трудовой и жизненный опыт и достижения отражают его ценности, способности и личностные качества, а остальное во многом будет зависеть от компетенции поддерживающих его специалистов.
Для руководителя местного самоуправления в Эстонии не существует отдельной модели компетенции, от руководителя самоуправления ждут обычных свойственных руководителю компетенций: творческого мышления и умения визуализировать, то есть способности придумывать и осуществлять большие дела; применения лучших практик в городском управлении и развитии; смелости претворять в жизнь новшества; готовности привлекать партнеров (горожан, местные предприятия, госучреждения, научные учреждения, экспертов и т.д.); проактивности в поиске дополнительных ресурсов (посредством использования до сих пор не задействованных внутренних ресурсов, а также дополнительных инвестиций, проектов и пр.).
Сверхважны желание и способность создать сильную и сплоченную команду, поддерживать профессиональное развитие членов команды, вдохновлять и отмечать их, инспирировать на обновления, а также систематически следить за результативностью процессов их деятельности по развитию.
Знающие меня люди могут подтвердить, что у меня, как руководителя по натуре и командного игрока, есть большие предпосылки для успеха, а также - что самое важное - воля и стремление сделать Кохтла-Ярве лучше. Будучи гражданским активистом, я очень хорошо знаю, что развитие города зависит не только от городских чиновников и учреждений, так как сверхважную роль играет также привлечение общины и поддержка ее инициатив. Многие услуги в состоянии качественно оказывать третий сектор, а высвобождающиеся ресурсы можно бы направить на улучшение прочих услуг.
Чтобы гражданское общество могло процветать, необходима понятная, прозрачная и гибкая система поддержек, нужно воздавать должное активным и заботливым членам общины, а также рассказывать об их успехах, чтобы вдохновить других, и пр. Предстоит большая работа, чтобы между горуправлением и жителями города восстановились отношения взаимоуважения и сотрудничества.
"Настал последний момент для конкретных шагов с целью предотвращения коррупции и прекращения мотовства, ведь у коррупции есть свойство самовоспроизводиться".
Вирве Линдер, мэр Кохтла-Ярве
В нынешней ситуации одной из главных проблем является негативный имидж нашего города. Именно мэр является тем, кто обладает большой властью в формировании позитивного образа города посредством собственного личного примера. Очень жаль, что до сих пор Кохтла-Ярве попадал в колонки СМИ только с негативными новостями и скандалами, а о достойной истории города, о здешних энергичных и славных людях, об успешных предприятиях, спортивной жизни высокого уровня, имеющихся возможностях, инновационной открытости, культурном богатстве и многом другом остальная Эстония знает очень мало.
Я обещаю, что на посту мэра сделаю все от себя зависящее, чтобы именно эти темы оказались в центре внимания как в самом городе, так и в более широком пространстве - ключом к достижению этого служит открытость. Настало время придать новое дыхание, энергию и новые идеи пятому по величине городу Эстонии, а жителям нашего города вернуть возможность гордиться своим городом.
Для достижения этого первым сверхважным шагом станет предоставление мне полномочий для формирования свежей, мощной и энергичной команды, которая способна пробудить наш город к жизни. Для этого я прошу подвинуть в сторону разногласия, политические амбиции и личные обиды и сосредоточиться на том, что нас объединяет, то есть на желании осуществить позитивные изменения.
В качестве мэра считаю необходимым сформировать первым делом команду из экспертов, вернуть чиновникам горуправления чувство уверенности и рабочий мир, а также мне самой с помощью специалистов ознакомиться с реальной обстановкой в городе.
Надо будет разработать и внедрить антикоррупционную программу действий и создать отдел внутреннего контроля. Это важно не только для разоблачения коррупции, но и для спокойствия чиновников, чтобы они могли действовать с уверенностью в себе, без опасений совершить ошибку по неведению.
Критическим взглядом надо осмотреть структуры, составы и распределение рабочих обязанностей в городских учреждениях. Надо оптимизировать как рабочие процессы, так и рабочие расходы. Высвобождающиеся деньги следует направить на деятельность по развитию, увеличение зарплаты специалистам и на то, чтобы помочь справиться с ростом стоимости жизни.
Из обращения Вирве Линдер к членам Кохтла-Ярвеского горсобрания перед выборами мэра 28 ноября.