Алутагузеское волостное собрание не отступает от намерения перенести васкнарвский памятник с именами павших жителей деревни от автобусной остановки на кладбище.
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Местоположение васкнарвского памятника вызывает противоречивые мнения у жителей деревни
Местоположение васкнарвского памятника вызывает противоречивые мнения у жителей деревни
В октябре Алутагузеское волостное собрание решило ходатайствовать перед Министерством обороны о перезахоронении останков из катазеской могилы неизвестного солдата и о передаче Вайвараскому музею Синимяэ катазеского памятника партизанам. Депутаты приняли также решение о переносе васкнарвского памятника, посвященного Второй мировой войне, на кладбище Васкнарвы.