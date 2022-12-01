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Местоположение васкнарвского памятника вызывает противоречивые мнения у жителей деревни

Кюлли Крийс
, журналист
Местоположение васкнарвского памятника вызывает противоречивые мнения у жителей деревни
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На нынешнее место васкнарвский памятник попал довольно случайно, когда его надо было перенести куда-то во время реновации здания кордона.
На нынешнее место васкнарвский памятник попал довольно случайно, когда его надо было перенести куда-то во время реновации здания кордона. Фото: Alutaguse vallavalitsus

Алутагузеское волостное собрание не отступает от намерения перенести васкнарвский памятник с именами павших жителей деревни от автобусной остановки на кладбище.

В октябре Алутагузеское волостное собрание решило ходатайствовать перед Министерством обороны о перезахоронении останков из катазеской могилы неизвестного солдата и о передаче Вайвараскому музею Синимяэ катазеского памятника партизанам. Депутаты приняли также решение о переносе васкнарвского памятника, посвященного Второй мировой войне, на кладбище Васкнарвы.

Волостное собрание констатировало, что относительно васкнарвского памятника нет ни одной отметки ни в волостных документах, ни в государственном регистре строений, он не находится также под охраной как памятник. Под памятным камнем или в непосредственной близости от него, насколько известно, нет также захоронений.

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