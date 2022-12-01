Местоположение васкнарвского памятника вызывает противоречивые мнения у жителей деревни

В октябре Алутагузеское волостное собрание решило ходатайствовать перед Министерством обороны о перезахоронении останков из катазеской могилы неизвестного солдата и о передаче Вайвараскому музею Синимяэ катазеского памятника партизанам. Депутаты приняли также решение о переносе васкнарвского памятника, посвященного Второй мировой войне, на кладбище Васкнарвы.

Волостное собрание констатировало, что относительно васкнарвского памятника нет ни одной отметки ни в волостных документах, ни в государственном регистре строений, он не находится также под охраной как памятник. Под памятным камнем или в непосредственной близости от него, насколько известно, нет также захоронений.