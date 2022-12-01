Александр Мартынов поделится секретами

Александр Мартынов преподает на курсах обучения взрослых, а как человек, глубоко увлеченный поэзией, неоднократно выступал в читальном зале с авторскими программами, посвященными разным поэтам, и обрел немало поклонников своего таланта. На этот раз он расскажет о своем творчестве.

Он может читать стихи часами, и участники литературных встреч часто задавали вопрос - как ему удается запомнить столько стихов? Об этом он также расскажет в субботу и даже проведет небольшой семинар по работе с памятью.