Чт, 1.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Александр Мартынов поделится секретами

Ирина Кивисельг
, журналист
Александр Мартынов поделится секретами
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Александр Мартынов утверждает, что стихи запоминаются легко, если нравятся.
Александр Мартынов утверждает, что стихи запоминаются легко, если нравятся. Фото: Irina Kiviselg / Põhjarannik

В субботу, 3 декабря в 13.00 в читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки состоится творческая встреча с представителем объединения литераторов Эстонии "Русское слово" Александром Мартыновым. Вход - свободный.

Александр Мартынов преподает на курсах обучения взрослых, а как человек, глубоко увлеченный поэзией, неоднократно выступал в читальном зале с авторскими программами, посвященными разным поэтам, и обрел немало поклонников своего таланта. На этот раз он расскажет о своем творчестве.

Он может читать стихи часами, и участники литературных встреч часто задавали вопрос - как ему удается запомнить столько стихов? Об этом он также расскажет в субботу и даже проведет небольшой семинар по работе с памятью.

- Александр готов поделиться своей методикой, что может быть полезно не только взрослым, но и школьникам, - подчеркивает заведующая читальным залом Лариса Ладанюк, - будем рады видеть в аудитории заинтересованных ребят.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх