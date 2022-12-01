В субботу, 3 декабря в 13.00 в читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки состоится творческая встреча с представителем объединения литераторов Эстонии "Русское слово" Александром Мартыновым. Вход - свободный.
Александр Мартынов поделится секретами
Александр Мартынов поделится секретами
Александр Мартынов преподает на курсах обучения взрослых, а как человек, глубоко увлеченный поэзией, неоднократно выступал в читальном зале с авторскими программами, посвященными разным поэтам, и обрел немало поклонников своего таланта. На этот раз он расскажет о своем творчестве.
Он может читать стихи часами, и участники литературных встреч часто задавали вопрос - как ему удается запомнить столько стихов? Об этом он также расскажет в субботу и даже проведет небольшой семинар по работе с памятью.
- Александр готов поделиться своей методикой, что может быть полезно не только взрослым, но и школьникам, - подчеркивает заведующая читальным залом Лариса Ладанюк, - будем рады видеть в аудитории заинтересованных ребят.