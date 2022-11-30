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Премьер-министр в Йыхвиской гимназии посулила Ида-Вирумаа хорошие времена

Эрик Гамзеев
, журналист
Премьер-министр в Йыхвиской гимназии посулила Ида-Вирумаа хорошие времена
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Премьер-министр Кая Каллас рекомендовала учащимся Йыхвиской гимназии во имя их лучшего будущего развивать презентационные навыки, креативность, способность к критическому мышлению и память.
Премьер-министр Кая Каллас рекомендовала учащимся Йыхвиской гимназии во имя их лучшего будущего развивать презентационные навыки, креативность, способность к критическому мышлению и память. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Ида-Вирумаа уже в ближайшем будущем станет самым инновационным и современным регионом Эстонии, пообещала сегодня утром премьер-министр Кая Каллас ученикам и учителям Йыхвиской гимназии.

Премьер-министр пояснила, что верит в это, так как государство направляет в Ида-Вирумаа много инвестиций. "Это умные инвестиции, которые создают умные рабочие места с более высокой заработной платой", - сказала она.

Ида-Вирумаа не отказывается от заводов

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