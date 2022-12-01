ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Есть ли у Йыхви размашистый план?

Кроме формирующего имидж бонуса школа приведет в самоуправление главным образом молодых людей, которые станут пользоваться услугами здешней торговли и сферы обслуживания, снимать жилье, и, может быть, кто-то из учащихся школы найдет здесь в конце концов для себя место работы и жительства.

Создание школы kood/Jõhvi - первый за несколько лет достойный внимания проект развития, однако самоуправление не сыграло в этом значительной роли, речь идет об инициативе частного капитала. Тут можно, конечно, упомянуть также возведение "Pargi Keskus", но и это - достижение частного предпринимателя. Хотя волость поначалу и была с ним связана, так как проект изначально предполагал также строительство ледового холла и бассейна, однако в итоге с ними так ничего и не вышло.

Перед последними выборами Йыхвиская волость была в заложниках у предыдущих правителей. Постоянные схватки политиков за власть, скупка голосов за муниципальные рабочие места, а также скандалы помельче и покрупнее не давали Йыхви сосредоточиться на развитии.