Открытие технологической школы в Йыхви, несомненно, стало знаковым событием, которое должно вызывать зависть у сравнимых с ним самоуправлений. Оно добавляет толику нового блеска немного поблекшему на сегодня былому сиянию Йыхви в качестве регионального центра Вирумаа.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Есть ли у Йыхви размашистый план?
Кроме формирующего имидж бонуса школа приведет в самоуправление главным образом молодых людей, которые станут пользоваться услугами здешней торговли и сферы обслуживания, снимать жилье, и, может быть, кто-то из учащихся школы найдет здесь в конце концов для себя место работы и жительства.
Создание школы kood/Jõhvi - первый за несколько лет достойный внимания проект развития, однако самоуправление не сыграло в этом значительной роли, речь идет об инициативе частного капитала. Тут можно, конечно, упомянуть также возведение "Pargi Keskus", но и это - достижение частного предпринимателя. Хотя волость поначалу и была с ним связана, так как проект изначально предполагал также строительство ледового холла и бассейна, однако в итоге с ними так ничего и не вышло.
Перед последними выборами Йыхвиская волость была в заложниках у предыдущих правителей. Постоянные схватки политиков за власть, скупка голосов за муниципальные рабочие места, а также скандалы помельче и покрупнее не давали Йыхви сосредоточиться на развитии.
У пришедшей год назад к власти компании основным лозунгом было "Спасем Йыхви!". Но, к сожалению, ничего особо не слышно о ее новых и размашистых планах развития. Отказались от строительства футбольного холла (выделенные на это государством деньги поделили между Пярну и Раквере), а также вновь безуспешно попытались переименовать Йыхви из волости в город. Правители Йыхви, нет ли у вас в планах чего-либо посущественнее?