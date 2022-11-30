Кохтла-ярвеский спортцентр "Wiru", возможно, получит нового руководителя

С октября 2019 года обязанности руководителя кохтла-ярвеского спортцентра "Wiru" исполняет Михаил Кастрицкий. Тогдашний мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко объясняла, что конкурс на должность директора решили не проводить, дав возможность проявить свои способности молодому инициативному человеку с хорошим опытом.

Два десятилетия Михаил активно занимался организацией деятельности в Кохтла-Ярвеском центре культуры, вырос до заместителя директора, участвовал в подготовке реновации очага культуры и его запуска после ремонта. Этот опыт помог Михаилу продумать стратегию использования строящегося в Кохтла-Ярве спортцентра "Wiru".