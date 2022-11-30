Кохтла-Ярвеское горуправление объявило конкурс на должность директора кохтла-ярвеского спортцентра "Wiru", заявления от кандидатов ждут до 6 декабря.
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Кохтла-ярвеский спортцентр "Wiru", возможно, получит нового руководителя
Кохтла-ярвеский спортцентр "Wiru", возможно, получит нового руководителя
С октября 2019 года обязанности руководителя кохтла-ярвеского спортцентра "Wiru" исполняет Михаил Кастрицкий. Тогдашний мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко объясняла, что конкурс на должность директора решили не проводить, дав возможность проявить свои способности молодому инициативному человеку с хорошим опытом.