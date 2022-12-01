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Эскизный проект велосипедно-пешеходной дороги в Сомпа составит таллиннская фирма

Ирина Кивисельг
, журналист
Эскизный проект велосипедно-пешеходной дороги в Сомпа составит таллиннская фирма
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В августе во время публичного обсуждения для обновления программы развития Кохтла-Ярве многие сомпасцы говорили о необходимости велопешеходной дороги между Сомпа и Йыхви.
В августе во время публичного обсуждения для обновления программы развития Кохтла-Ярве многие сомпасцы говорили о необходимости велопешеходной дороги между Сомпа и Йыхви. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

АО "K-Projekt" составит детальную планировку и эскизный проект велосипедно-пешеходной дороги в Сомпа, которая в будущем должна соединить эту часть города с Йыхвиской волостью.

Проектная фирма из столицы - АО "K-Projekt" - оказалась единственным участником конкурса на составление детальной планировки и эскизного проекта велопешеходной дороги в Сомпа, но ценовое предложение 52300 евро (без НДС) было признано комиссией удовлетворительным и утверждено на заседании Кохтла-Ярвеского горуправления во вторник.

Это первый шаг к реализации одного из желаний, высказанных летом жителями этой части города во время публичного обсуждения для обновления программы развития Кохтла-Ярве. Почти каждый участник этой встречи говорил о том, что остро необходима велопешеходная дорога между Сомпа и Йыхви, а желательно и в сторону Ярвеской части города.

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