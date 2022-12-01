Эскизный проект велосипедно-пешеходной дороги в Сомпа составит таллиннская фирма

Проектная фирма из столицы - АО "K-Projekt" - оказалась единственным участником конкурса на составление детальной планировки и эскизного проекта велопешеходной дороги в Сомпа, но ценовое предложение 52300 евро (без НДС) было признано комиссией удовлетворительным и утверждено на заседании Кохтла-Ярвеского горуправления во вторник.

Это первый шаг к реализации одного из желаний, высказанных летом жителями этой части города во время публичного обсуждения для обновления программы развития Кохтла-Ярве. Почти каждый участник этой встречи говорил о том, что остро необходима велопешеходная дорога между Сомпа и Йыхви, а желательно и в сторону Ярвеской части города.