АО "K-Projekt" составит детальную планировку и эскизный проект велосипедно-пешеходной дороги в Сомпа, которая в будущем должна соединить эту часть города с Йыхвиской волостью.
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Эскизный проект велосипедно-пешеходной дороги в Сомпа составит таллиннская фирма
Эскизный проект велосипедно-пешеходной дороги в Сомпа составит таллиннская фирма
Проектная фирма из столицы - АО "K-Projekt" - оказалась единственным участником конкурса на составление детальной планировки и эскизного проекта велопешеходной дороги в Сомпа, но ценовое предложение 52300 евро (без НДС) было признано комиссией удовлетворительным и утверждено на заседании Кохтла-Ярвеского горуправления во вторник.
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