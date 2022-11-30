Более 4000 российских пенсионеров в Эстонии получили долгожданные выплаты. Правда, за счет эстонской госказны. Государство пошло на этот шаг в качестве исключения, поскольку договориться с Пенсионным фондом России пока не удалось. Если стороны так и не придут к согласию, договор о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения может быть расторгнут, пишет rus.err.ee.
Более 4000 российских пенсионеров в Эстонии получили долгожданные выплаты
Свои российские пенсии жители Эстонии должны были получить еще в сентябре, но введение санкций против многих российских банков остановило перевод денег. В режиме ожидания находились свыше 4000 российских пенсионеров. С
Долгожданные выплаты поступили на счета пенсионеров 25 ноября.
"Мы выплатили пенсии, которые так и не поступили в Эстонию из России, из своего бюджета. Деньги из РФ задержались в Республике Беларусь в "Приорбанке" и находятся на счете нашего Департамента соцстрахования. Их мы используем для того, чтобы покрыть свои обязательства перед эстонскими пенсионерами в Беларуси", - объяснила министр социальной защиты Сигне Рийсало.
В Департаменте соцстрахования, в свою очередь, заверяют, что все препятствия для перевода средств из белорусского "Приорбанка" в Эстонию уже вскоре могут быть устранены. Но все же неопределенности с выплатами российских пенсий меньше не становится, ведь уже в декабре российские пенсионеры в Эстонии должны получить выплаты за четвертый квартал. Эстония ежеквартально переводит в Россию 3 миллиона евро на пенсии россиянам, заработавшим стаж в Эстонии. РФ в свою очередь перечисляет один миллион своим пенсионерам.
"Исходя из этой схемы, нам достаточно перевести в Россию два миллиона евро, и тогда обе стороны автоматически выполнят свои пенсионные обязательства", - объяснила Рийсало.
"Мы только что получили информацию от российской стороны, что они не поддерживают такую схему перерасчета. Нам предстоит рассмотреть другие варианты, а пока каждая сторона будет выполнять свои обязанности, как это предусмотрено договором", - сказала завотделом возмещений Департамента соцстрахования Кати Кюмник.
По словам министра социальной защиты, если договориться с российской стороной не удастся, то договор о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения между двумя странами окажется под угрозой.
"Если Россия не найдет решения, и мы не сможем договориться в отношении способа перевода средств, то нам предстоит найти другие пути финансовой поддержки людей. В таком случае договор о пенсионном обеспечении между двумя странами больше не будет действовать", - сказала Рийсало.
Некоторые российские пенсионеры, проживающие в Эстонии, еще в сентябре, после первых сообщений о задержке выплаты, отправились в Россию, чтобы оформить перевод пенсий на российские счета, но после этого получили неприятный звонок уже из эстонского Департамента соцстрахования. Согласно двустороннему договору между Россией и Эстонией, обе пенсии можно получать лишь на один счет. Либо в российском, либо в эстонском банке. Свой выбор должны сделать 4400 российских пенсионеров.