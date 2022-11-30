Более 4000 российских пенсионеров в Эстонии получили долгожданные выплаты

Свои российские пенсии жители Эстонии должны были получить еще в сентябре, но введение санкций против многих российских банков остановило перевод денег. В режиме ожидания находились свыше 4000 российских пенсионеров. С

Долгожданные выплаты поступили на счета пенсионеров 25 ноября.

"Мы выплатили пенсии, которые так и не поступили в Эстонию из России, из своего бюджета. Деньги из РФ задержались в Республике Беларусь в "Приорбанке" и находятся на счете нашего Департамента соцстрахования. Их мы используем для того, чтобы покрыть свои обязательства перед эстонскими пенсионерами в Беларуси", - объяснила министр социальной защиты Сигне Рийсало.

В Департаменте соцстрахования, в свою очередь, заверяют, что все препятствия для перевода средств из белорусского "Приорбанка" в Эстонию уже вскоре могут быть устранены. Но все же неопределенности с выплатами российских пенсий меньше не становится, ведь уже в декабре российские пенсионеры в Эстонии должны получить выплаты за четвертый квартал. Эстония ежеквартально переводит в Россию 3 миллиона евро на пенсии россиянам, заработавшим стаж в Эстонии. РФ в свою очередь перечисляет один миллион своим пенсионерам.

"Исходя из этой схемы, нам достаточно перевести в Россию два миллиона евро, и тогда обе стороны автоматически выполнят свои пенсионные обязательства", - объяснила Рийсало.