Вызванный повышением цен экономический спад составил 2,4%

Потребление правительственного сектора увеличилось на 1,1%. Более всего на это повлияли рост затрат в государственном управлении и обороне, а также в образовании.

После падения на протяжении четырех кварталов подряд инвестиции остались на уровне того же периода прошлого года. В третьем квартале увеличились инвестиции домохозяйств в жилые помещения (21,4%) и инвестиции предприятий в транспортные средства (37%). Все остальные классы активов показали спад. Наибольшее отрицательное влияние оказал спад инвестиций предприятий в компьютерное программное обеспечение и базы данных (-47,8%), а также в другие здания и сооружения (-16,5%).

Как экспорт (3,6%), так и импорт (6,2%) в прошедшем квартале продолжили незначительный рост. Товарообмен в обоих направлениях остался близким к уровню того же периода прошлого года. Основное влияние на это оказали энергетические товары и химическая продукция. При этом сфера услуг показала значительный рост: экспорт услуг вырос на 12% и импорт - на 18%. Наибольшую роль в этом сыграли закупка и продажа туристических услуг и различных транспортных услуг.

В сравнении с предыдущим кварталом откорректированный посезонно ВВП упал на 1,8% и в сравнении с третьим кварталом 2021 года - на 2,3%.

Данные национальных счетов отражают текущее положение дел в экономике страны. Экономический рост и спад измеряются преимущественно на основе показателей ВВП и валового национального дохода (ВНД). Чем выше эти показатели, тем лучше экономическая ситуация в стране и благосостояние ее жителей.