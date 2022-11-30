По данным Департамента статистики по сравнению с тем же периодом прошлого года в третьем квартале валовой внутренний продукт (ВВП) упал на 2,4% и составил в текущих ценах 9,3 миллиарда евро.
Вызванный повышением цен экономический спад составил 2,4%
В текущих ценах ВВП увеличился на 13,9%, однако, аналогично первой половине года, в основном поднялись цены. Исключая влияние ценовых факторов, падение показали как поступление налогов, так и добавленная стоимость.
Наибольшее положительное влияние в третьем квартале оказала профессиональная, научная и техническая деятельность. За ней последовали строительство и превысившая докоронавирусный уровень сфера услуг по проживанию и питанию. Незначительный рост показали также обрабатывающая промышленность и транспорт. Существенное отрицательное влияние оказало сельское хозяйство. Кроме того, экономический рост существенно замедлили энергетика и операции с недвижимым имуществом. <В текущих ценах добавленная стоимость в большинстве отраслей выросла более чем на 10%, однако за этим стоит быстрый рост цен. Это сократило реальный рост практически всех отраслей, а в половине из них даже вызвало спад>, - сказал ведущий аналитик Департамента статистики Роберт Мюйрсепп.
Частное потребление, продемонстрировавшее рост в первом полугодии, в третьем квартале сократилось. Если в текущих ценах частное потребление увеличилось на 19,3%, то ввиду быстрого роста потребительских цен в реальной стоимости произошло падение на 0,4%. <Поскольку ввиду повышения цен на энергию повседневные расходы на жилье и транспорт стремительно выросли, то фактическое потребление прежде всего выросло в ресторанах и отелях, а также в сфере связи и услуг>, - дополнил Мюйрсепп. Больше всего уменьшились затраты на обустройство дома, большее внимание на это обращали во время вызванного коронавирусом кризиса. Кроме того, сократилось потребление в услугах здравоохранения, а также потребление одежды и обуви.
Потребление правительственного сектора увеличилось на 1,1%. Более всего на это повлияли рост затрат в государственном управлении и обороне, а также в образовании.
После падения на протяжении четырех кварталов подряд инвестиции остались на уровне того же периода прошлого года. В третьем квартале увеличились инвестиции домохозяйств в жилые помещения (21,4%) и инвестиции предприятий в транспортные средства (37%). Все остальные классы активов показали спад. Наибольшее отрицательное влияние оказал спад инвестиций предприятий в компьютерное программное обеспечение и базы данных (-47,8%), а также в другие здания и сооружения (-16,5%).
Как экспорт (3,6%), так и импорт (6,2%) в прошедшем квартале продолжили незначительный рост. Товарообмен в обоих направлениях остался близким к уровню того же периода прошлого года. Основное влияние на это оказали энергетические товары и химическая продукция. При этом сфера услуг показала значительный рост: экспорт услуг вырос на 12% и импорт - на 18%. Наибольшую роль в этом сыграли закупка и продажа туристических услуг и различных транспортных услуг.
В сравнении с предыдущим кварталом откорректированный посезонно ВВП упал на 1,8% и в сравнении с третьим кварталом 2021 года - на 2,3%.
Данные национальных счетов отражают текущее положение дел в экономике страны. Экономический рост и спад измеряются преимущественно на основе показателей ВВП и валового национального дохода (ВНД). Чем выше эти показатели, тем лучше экономическая ситуация в стране и благосостояние ее жителей.
Департамент статистики проводит статистическую работу <Национальные счета> по заказу Министерства финансов с целью получить обзор текущей ситуации в экономике Эстонии.