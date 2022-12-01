Министр окружающей среды Мадис Каллас представил другим министрам свои предложения по сокращению вырубки в государственных лесах и рассчитывает обсудить этот вопрос на заседании правительства в четверг, несмотря на то, что в настоящее время партнеры по коалиции не поддерживают сокращение вырубки, пишет rus.err.ee.
Министр окружающей среды предложил сократить объемы вырубки леса более чем на 10%
В настоящее время площадь вырубки в государственном лесу составляет 10 400 гектаров, и министра окружающей среды Мадис Каллас предлагает сократить его со следующего года до 9180 га.
"Предложение заключается в том, чтобы сократить больше всего вырубку сосны, а также в некоторой степени березы. Ель скорее останется на прежнем уровне, ольха - на прежнем уровне, и именно для ели в связи с тем, что там надо проводить дополнительные вырубки для борьбы с распространением вредителей", - сказал Мадис Каллас.
Такая вырубка, проводимая для борьбы с вредителями, добавляется к запланированным 9180 гектарам лесозаготовительных работ.
"Так что в этом году речь идет в Эстонии не о 10 400 гектарах, а о значительно большем объеме - более 11 700. В целом, мы, наверное, говорим о 500 или 1000 гектарах вырубки для борьбы с вредителями, но размер вырубки по сравнению с этим годом все равно будет примерно на 10% меньше", - сказал Каллас.
Министр также хочет пересмотреть принципы организации закупок государственного леса, чтобы создавать более льготные условия для компаний, которые создают наибольшую добавленную стоимость при переработке древесины, а также предоставляют услугу центрального отопления в Эстонии.
По его словам, реализация этих изменений запланирована на 2024 год.
Предполагалось, что в четверг министр также подпишет документ о размерах вырубок на 2023/2024 годы. Однако он сообщил, что поскольку в коалиции пока нет консенсуса по этому вопросу, документ еще не будет подписан.
"Я не могу соблюсти согласованный срок для подписания по состоянию на сегодняшний день", - сказал Каллас, отметив, что он отдельно обсудит этот вопрос с Центром управления государственным лесом (RMK).