Министр окружающей среды предложил сократить объемы вырубки леса более чем на 10%

В настоящее время площадь вырубки в государственном лесу составляет 10 400 гектаров, и министра окружающей среды Мадис Каллас предлагает сократить его со следующего года до 9180 га.

"Предложение заключается в том, чтобы сократить больше всего вырубку сосны, а также в некоторой степени березы. Ель скорее останется на прежнем уровне, ольха - на прежнем уровне, и именно для ели в связи с тем, что там надо проводить дополнительные вырубки для борьбы с распространением вредителей", - сказал Мадис Каллас.

Такая вырубка, проводимая для борьбы с вредителями, добавляется к запланированным 9180 гектарам лесозаготовительных работ.

"Так что в этом году речь идет в Эстонии не о 10 400 гектарах, а о значительно большем объеме - более 11 700. В целом, мы, наверное, говорим о 500 или 1000 гектарах вырубки для борьбы с вредителями, но размер вырубки по сравнению с этим годом все равно будет примерно на 10% меньше", - сказал Каллас.

Министр также хочет пересмотреть принципы организации закупок государственного леса, чтобы создавать более льготные условия для компаний, которые создают наибольшую добавленную стоимость при переработке древесины, а также предоставляют услугу центрального отопления в Эстонии.

По его словам, реализация этих изменений запланирована на 2024 год.

Предполагалось, что в четверг министр также подпишет документ о размерах вырубок на 2023/2024 годы. Однако он сообщил, что поскольку в коалиции пока нет консенсуса по этому вопросу, документ еще не будет подписан.