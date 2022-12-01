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Создание искусственного снега для лыжных трасс стало дорогим удовольствием

Илья Смирнов
, журналист
Создание искусственного снега для лыжных трасс стало дорогим удовольствием
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Снежные пушки, "обстреливающие" склоны зольной горы в Кивиылиском приключенческом центре.
Снежные пушки, "обстреливающие" склоны зольной горы в Кивиылиском приключенческом центре. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

Чтобы запустить снежную пушку, пожирающую электричество многими сутками напролет, устроителям пяхклимяэской лыжной трассы в Нарве потребовалась дотация из городского бюджета. Теперь важно не утопить бюджетные деньги налогоплательщиков в луже растаявшего снега. На кивиылиском же лыжном склоне ждать идеальной погоды совсем нет времени - пора срочно начинать зарабатывать на зиме.

Нарвская горуправа распорядилась выделить из своего резервного фонда 8000 евро для муниципального целевого учреждения "Narva Linna Arendus", управляющего оздоровительным центром отдыха и спорта в Эккекюла. Оно без этой поддержки не могло бы оплатить энергозатратное производство искусственного снега и его распределение по лыжной трассе и саночной горке.

- Я надеюсь, что этих денег хватит до конца года, а если не хватит, тогда вернемся к этому вопросу, - прокомментировала мэр Нарвы Катри Райк, отмечая, что нарвитяне в массе своей люди спортивные и лыжня им нужна.

Руководящий проектной деятельностью в Эккекюла Владимир Вшивцев - сам увлеченный лыжник - сообщил "Северному побережью", что у властей города просили 18000 евро, но, конечно же, рады и восьми тысячам. Размер городской поддержки позволит, как прикинул Вшивцев, настрелять приблизительно километровую лыжную трассу.

К деньгам приложить бы и подходящую погоду

Для хороших занятий лыжами искусственный снег нужен всегда и независимо от того, как много натурального снега подарит природа. Искусственный он более долговечный и является хорошей подушкой для снега настоящего. Однако, как объяснил Владимир Вшивцев, кроме счетов за электроэнергию, потребляемую пушкой, также надо оплачивать аренду погрузчика снега.

По рассказу Вшивцева, начать "стрелять" они в Эккекюла планируют в первой декаде декабря - когда на улице устойчиво зафиксируется низкая температура и воздух станет посуше. "Пускай холода еще устоятся, а пока мы не будем рисковать. Сделать-то снег легко, но если пойдет плюс, тогда все растает - и у тебя в итоге ничего нет, а деньги потрачены", - здраво рассудил он.

Чтобы обеспечить искусственным снегом 1-1,5-километровую лыжную трассу, одна пушка должна потрудиться приблизительно полторы недели непрерывно, все это время потребляя электричество. Таким образом накиданный в кучу снег пару дней еще отстаивается, избавляясь от излишков воды, а потом его развозят погрузчиком по лыжной трассе и в конце концов укатывают ратраком; свой ратрак в Эккекюла имеется. Местами снегом стреляют прямо на трассу, не собирая его в кучу. Весь этот процесс создания хорошей спортивной лыжни требует, конечно, знаний, опыта и мастерства.

Как рассказал Вшивцев, вдобавок к нехватке денег на электричество в Эккекюла возникает еще дефицит воды для искусственного снега. В имеющемся пруду воды нынче мало, поэтому в следующем году начнут копать неподалеку новый водоем - на это фондовые деньги уже выделены. У пруда еще построят стационарную насосную станцию для снабжения снежной пушки водой. Сегодня имеющийся мобильный насос невозможно выключить в процессе работы пушки, так как остающаяся в нем вода моментально замерзает.

Зарабатывать на зиме надо при любой погоде

В Кивиылиском приключенческом центре с его популярными белыми спусками с зольной горы производство искусственного снега может начаться уже буквально сегодня, в первый день зимы. Хотя, как рассказал владеющий приключенческим центром бизнесмен Мадис Олт, морозца покрепче, конечно, не хватает для эффективной работы пушек: "При температурах минус 4 или минус 12 градусов эффективность отличается в четыре раза, поэтому мы ждем мороза посильнее".

Стоимость электричества, таким образом, не станет главным определяющим фактором для частной коммерческой организации, которой надо зарабатывать при любой погоде. Их снежные пушки так и так уже готовы к бою.

- Так и так это дорого, дорого было уже и в прошлом году. В том году было тем хорошо, что в начале декабря были очень сильные морозы - это помогло, и мы сделали снег очень быстро, - Олт надеется, что и в этом году бог зимы позволит ограничиться днями десятью снежно-денежной "стрельбы".

Какими бы ни были условия, лыжный сезон открывать скоро надо в любом случае, и заряжать снежные пушки в Кивиылиском центре начнут в четверг, 1 декабря. Подготовка склонов к приему лыжников, сноубордистов и саночников займет еще время. "Конечно, хочется открыться к Рождеству, ведь каникулы - хорошее время, когда надо работать", - заключил Олт, закатывая рукава.

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