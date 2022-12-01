Создание искусственного снега для лыжных трасс стало дорогим удовольствием

Нарвская горуправа распорядилась выделить из своего резервного фонда 8000 евро для муниципального целевого учреждения "Narva Linna Arendus", управляющего оздоровительным центром отдыха и спорта в Эккекюла. Оно без этой поддержки не могло бы оплатить энергозатратное производство искусственного снега и его распределение по лыжной трассе и саночной горке.

- Я надеюсь, что этих денег хватит до конца года, а если не хватит, тогда вернемся к этому вопросу, - прокомментировала мэр Нарвы Катри Райк, отмечая, что нарвитяне в массе своей люди спортивные и лыжня им нужна.

Руководящий проектной деятельностью в Эккекюла Владимир Вшивцев - сам увлеченный лыжник - сообщил "Северному побережью", что у властей города просили 18000 евро, но, конечно же, рады и восьми тысячам. Размер городской поддержки позволит, как прикинул Вшивцев, настрелять приблизительно километровую лыжную трассу.

К деньгам приложить бы и подходящую погоду

Для хороших занятий лыжами искусственный снег нужен всегда и независимо от того, как много натурального снега подарит природа. Искусственный он более долговечный и является хорошей подушкой для снега настоящего. Однако, как объяснил Владимир Вшивцев, кроме счетов за электроэнергию, потребляемую пушкой, также надо оплачивать аренду погрузчика снега.