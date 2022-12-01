Чтобы запустить снежную пушку, пожирающую электричество многими сутками напролет, устроителям пяхклимяэской лыжной трассы в Нарве потребовалась дотация из городского бюджета. Теперь важно не утопить бюджетные деньги налогоплательщиков в луже растаявшего снега. На кивиылиском же лыжном склоне ждать идеальной погоды совсем нет времени - пора срочно начинать зарабатывать на зиме.
Создание искусственного снега для лыжных трасс стало дорогим удовольствием
Нарвская горуправа распорядилась выделить из своего резервного фонда 8000 евро для муниципального целевого учреждения "Narva Linna Arendus", управляющего оздоровительным центром отдыха и спорта в Эккекюла. Оно без этой поддержки не могло бы оплатить энергозатратное производство искусственного снега и его распределение по лыжной трассе и саночной горке.
- Я надеюсь, что этих денег хватит до конца года, а если не хватит, тогда вернемся к этому вопросу, - прокомментировала мэр Нарвы Катри Райк, отмечая, что нарвитяне в массе своей люди спортивные и лыжня им нужна.
Руководящий проектной деятельностью в Эккекюла Владимир Вшивцев - сам увлеченный лыжник - сообщил "Северному побережью", что у властей города просили 18000 евро, но, конечно же, рады и восьми тысячам. Размер городской поддержки позволит, как прикинул Вшивцев, настрелять приблизительно километровую лыжную трассу.
К деньгам приложить бы и подходящую погоду
Для хороших занятий лыжами искусственный снег нужен всегда и независимо от того, как много натурального снега подарит природа. Искусственный он более долговечный и является хорошей подушкой для снега настоящего. Однако, как объяснил Владимир Вшивцев, кроме счетов за электроэнергию, потребляемую пушкой, также надо оплачивать аренду погрузчика снега.
По рассказу Вшивцева, начать "стрелять" они в Эккекюла планируют в первой декаде декабря - когда на улице устойчиво зафиксируется низкая температура и воздух станет посуше. "Пускай холода еще устоятся, а пока мы не будем рисковать. Сделать-то снег легко, но если пойдет плюс, тогда все растает - и у тебя в итоге ничего нет, а деньги потрачены", - здраво рассудил он.
Чтобы обеспечить искусственным снегом 1-1,5-километровую лыжную трассу, одна пушка должна потрудиться приблизительно полторы недели непрерывно, все это время потребляя электричество. Таким образом накиданный в кучу снег пару дней еще отстаивается, избавляясь от излишков воды, а потом его развозят погрузчиком по лыжной трассе и в конце концов укатывают ратраком; свой ратрак в Эккекюла имеется. Местами снегом стреляют прямо на трассу, не собирая его в кучу. Весь этот процесс создания хорошей спортивной лыжни требует, конечно, знаний, опыта и мастерства.
Как рассказал Вшивцев, вдобавок к нехватке денег на электричество в Эккекюла возникает еще дефицит воды для искусственного снега. В имеющемся пруду воды нынче мало, поэтому в следующем году начнут копать неподалеку новый водоем - на это фондовые деньги уже выделены. У пруда еще построят стационарную насосную станцию для снабжения снежной пушки водой. Сегодня имеющийся мобильный насос невозможно выключить в процессе работы пушки, так как остающаяся в нем вода моментально замерзает.
Зарабатывать на зиме надо при любой погоде
В Кивиылиском приключенческом центре с его популярными белыми спусками с зольной горы производство искусственного снега может начаться уже буквально сегодня, в первый день зимы. Хотя, как рассказал владеющий приключенческим центром бизнесмен Мадис Олт, морозца покрепче, конечно, не хватает для эффективной работы пушек: "При температурах минус 4 или минус 12 градусов эффективность отличается в четыре раза, поэтому мы ждем мороза посильнее".
Стоимость электричества, таким образом, не станет главным определяющим фактором для частной коммерческой организации, которой надо зарабатывать при любой погоде. Их снежные пушки так и так уже готовы к бою.
- Так и так это дорого, дорого было уже и в прошлом году. В том году было тем хорошо, что в начале декабря были очень сильные морозы - это помогло, и мы сделали снег очень быстро, - Олт надеется, что и в этом году бог зимы позволит ограничиться днями десятью снежно-денежной "стрельбы".
Какими бы ни были условия, лыжный сезон открывать скоро надо в любом случае, и заряжать снежные пушки в Кивиылиском центре начнут в четверг, 1 декабря. Подготовка склонов к приему лыжников, сноубордистов и саночников займет еще время. "Конечно, хочется открыться к Рождеству, ведь каникулы - хорошее время, когда надо работать", - заключил Олт, закатывая рукава.