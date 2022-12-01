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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Йыхвиская школа программирования торжественно открыла новое учебное здание

Северное побережье
Йыхвиская школа программирования торжественно открыла новое учебное здание
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Открытие нового здания школы программирования кood/Jõhvi.
Открытие нового здания школы программирования кood/Jõhvi. Фото: Matti Kämärä/Põhjarannik

"Где вы видите ошибку, туда идите и помогите. Основатели kood/Jõhvi нащупали проблему и взяли бразды правления в свои руки с целью обучить новое поколении ИТ-специалистов. Они разглядели потенциал Ида-Вирумаа и максимально использовали его. Теперь в Йыхви собирается самое современное и ориентированное на будущее сообщество в Эстонии", - сказала премьер-министр Кая Каллас на церемонии открытия нового дома школы kood/Jõhvi.

На то, как бывшее здание АТС превратилось в современную технологическую школу, приехала посмотреть и Керсти Кальюлайд, которая в качестве президента Эстонской Республики присутствовала на церемонии открытия kood/Jõhvi в сентябре прошлого года, когда школа еще находилась во временном доме в Силламяэ.

На открытии нового учебного здания kood/Jõhvi в Йыхви также присутствовали 500 учащихся школы, партнеры по сотрудничеству и представители Ида-Вирумаа.

По словам местных жителей, kood/Jõhvi придает как Йыхви, так и Ида-Вирумаа важный международный масштаб, что стало неизбежным, особенно в нынешних политических обстоятельствах.

- Необходимо, чтобы наряду с русским культурным пространством, которое до сих пор доминировало в регионе, возникло новое международное, но все же характерное для Эстонии измерение. Свежая модель мышления в области ИТ и общины позволяет это как в повседневном функционировании уезда, так и с точки зрения будущего. Эти изменения именно сейчас очень нужны в Ида-Вирумаа, - сказала Пийа Тамм, руководитель Вируского кинофонда и творческого кластера Ида-Вирумаа.

В kood/Jõhvi учатся 500 человек, чей опыт работы варьируется от пекарей до топ-менеджеров. Средний возраст студентов 27 лет, а самому старшему ученику 64 года. Среди учащихся kood/Jõhvi представители 24 национальностей, 30% женщин и 70% мужчин.

- Первый год работы школы показал, что интерес к школе высок как со стороны студентов, так и со стороны будущих работодателей, поэтому в этом году мы решили принять 300 новых студентов, - сказал председатель совета kood/Jõhvi Таавет Хинрикус. - В течение года и учебная программа, и школа сильно развились, начиная с развития учебной работы и заканчивая сдачей в эксплуатацию пятиэтажного здания школы в Йыхви, - добавил он.

По словам Хинрикуса, цель школы - уменьшить нехватку ИТ-талантов и повысить технологические навыки эстоноземельцев. "Мы считаем, что kood/Jõhvi - лучший способ сделать ИТ-образование доступным для всех. С этой целью школа также сотрудничает с другими подобными программами и специалистами и с каждым годом будет увеличивать количество студентов".

Kood/Jõhvi - это новая программа для взрослых, предлагающая подход 21-го века к обучению программированию. Школу финансируют более 30 предприятий, в том числе множество стартапов и компаний-единорогов, готовых нанять студентов после окончания двухлетней программы. Государство также поддержало завершение строительства школы.

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