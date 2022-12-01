Трагедия, произошедшая год назад в Кохтла-Ярве, сегодня получила судебное решение

Убийца Алексей Скулин сам вызвал полицию. Полиция задержала его на сутки по подозрению. Сегодня, год и три дня спустя, Скулин ожидает решения в Йыхвиском суде Вируского уездного суда. "Не знаю, не могу сказать," ответил он на вопрос репортёра от том, что в пройзошло в тот день. Судье Денису Минзатову отведено на оглашение решения 25 минут, а резолютивная часть решения короткая. "Алексей Скулин признаётся виновным в убийстве и наказывается восьмю лет лишения свободы," читает Минзатов решение суда.

Непредумышленное убийство наказывается лишением свободы на срок от шести до 15 лет. Наказание Скулина, 8 лет, короче среднего срока. В качестве смягчающего обстоятельства суд учел тот факт, что Скулин сам вызвал полицию и признал себя виновным. Окружной прокурор Лийна Пикма удовлетворена решением.