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Трагедия, произошедшая год назад в Кохтла-Ярве, сегодня получила судебное решение

Северное побережье «Северное побережье»
Трагедия, произошедшая год назад в Кохтла-Ярве, сегодня получила судебное решение
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Фото: Аго Гашков

Алексей Скулин должен сесть в тюрьму на восемь лет. 27 ноября прошлого года в многоквартирном доме на шоссе Ярвекюла в Кохтла-Ярве двое мужчин начали пить водку. Дело закончилось тем, что один мужчина зарезал другого.

 Убийца Алексей Скулин сам вызвал полицию. Полиция задержала его на сутки по подозрению. Сегодня, год и три дня спустя, Скулин ожидает решения в Йыхвиском суде Вируского уездного суда.  "Не знаю, не могу сказать," ответил он на вопрос репортёра от том, что в пройзошло в тот день.  Судье Денису Минзатову отведено на оглашение решения 25 минут, а резолютивная часть решения короткая. "Алексей Скулин признаётся виновным в убийстве и наказывается восьмю лет лишения свободы," читает Минзатов решение суда.

Непредумышленное убийство наказывается лишением свободы на срок от шести до 15 лет. Наказание Скулина,  8 лет, короче среднего срока. В качестве смягчающего обстоятельства суд учел тот факт, что Скулин сам вызвал полицию и признал себя виновным. Окружной прокурор Лийна Пикма удовлетворена решением.

Впрочем, Скулин не в первый раз находится в суде. Предыдущее преступление он также совершил в состоянии алкогольного опьянения.  Судья, поясняя решения, также признал, что Скулин не сделал выводов из предыдущего преступления и последующего наказания и продолжал злоупотреблять алкоголем, что и привело к трагедии, произошедшей в ноябре прошлого года.

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