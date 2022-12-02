В новом плане содержания дорог о Нарве больше нет ни слова

Однако новый план содержания государственных дорог на ближайшие четыре года значительно урезает финансирование ремонта и строительства дорог, и если на шоссе в Тарту и Пярну определенные работы еще будут выполнены, то нарвское направление откладывается на более отдаленное будущее.

"За эти четыре года обстоятельства сильно изменились. Нарва и Ида-Вирумаа стали тупиком - началом или концом Европейского союза, это как кому нравится, и поэтому соединительные маршруты особенно важны. Четыре года назад я также выступала за трехполосное, а не четырехполосное шоссе, что стоило бы примерно вдвое дешевле. Но ясно, что сейчас нет и этого, и это огорчает людей здесь, потому что трудно передвигаться. В ближайшие пять лет не будет ясности, произойдет ли что-то в ближайшие 20 лет, но сейчас надо заниматься тем, что реалистично, и это железная дорога", - прокомментировала новый план содержания дорог мэр Нарвы Катри Райк (Социал-демократическая партия).