При частых авариях цена на электроэнергию зимой может взлететь до потолка

В прошлом году импортированная электроэнергия составила треть от общего потребления в Эстонии

"Поскольку потенциальный дефицит будет равномерно распределяться между всеми государствами, можно рассматривать и максимальный импорт из Северных стран, в которых на рынок вернутся ремонтируемые сейчас станции".

У Эстонии хорошее соединение со своими соседями, и Эллермаа сказала, что у Латвии, Литвы и Финляндии имеется такая ​​же надежность поставок, как и у нас.

"В Латвии и Литве серьезных аварий на электростанциях нет. В Финляндии есть аварии, но самый главный вопрос сейчас заключается в том, когда снова начнутся испытания третьего реактора Olkiluoto", - добавила она.

17 августа этого года биржевая цена электроэнергии выросла до 4000 евро за мегаватт-час. На вопрос, может ли цена снова достичь таких высот в декабре, представитель компании Elering ответила, что пока производственных мощностей достаточно, но в случае частых аварий цены могут опять взлететь.

Цены на электроэнергию в последние дни формировали газовые электростанции

По словам пресс-секретаря Eesti Energia Маттиаса Кайву, поломка Аувереской электростанции не имеет большого значения в связи с выходом из строя нескольких важных производственных мощностей.

"Цены на рынке электроэнергии Nord Pool как в странах Балтии, так и в Северной Европы находятся на достаточно близком уровне, и на это в первую очередь влияет холодная погода и слабый ветер. Особого влияния на цену электроэнергии в регионе станция в Аувере не оказывает, поскольку ее мощность не так велика, учитывая объемы производства и потребления региона", - пояснил он.

Кайв сказал, что компания Enefit Power будет поддерживать работу всех других управляемых производственных мощностей, в объеме 1000 мегаватт.

"Для покрытия спроса на рынок должны выйти и газовые электростанции; цены на электроэнергию в последние дни в основном формируются именно ими", - добавил он.

Представитель Eesti Energia подтвердил, что компания Enefit Power по большей части завершила все плановые ремонтные работы на эту зиму. Шесть из семи электростанций находятся в эксплуатации, ремонтируется пока только Аувереская электростанция.