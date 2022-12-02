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При частых авариях цена на электроэнергию зимой может взлететь до потолка

Северное побережье
При частых авариях цена на электроэнергию зимой может взлететь до потолка
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Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

По оценке надежности энергоснабжения системных администраторов в регионе Балтийского моря, запас мощности в часы максимальной нагрузки в зимнее время слишком мал. Хотя на данный момент производственных мощностей достаточно, цена электроэнергии за мегаватт-час в случае частых аварийных ситуаций может снова вырасти до 4000 евро, пишет rus.err.ee.

Премьер-министр Кая Каллас еще раз предупредила в четверг о риске отключения электричества, поскольку во всем регионе энергетической биржи Nord Pool наблюдается нехватка электричества: вышли из строя четвертый реактор шведской АЭС Ringhalls и третий реактор АЭС Oskarshavn. В Финляндии не запущен третий реактор АЭС Olkiluoto и сломалась эстонская электростанция в Аувере.

Пресс-секретарь компании Elering Эло Эллермаа сообщила ERR, что, согласно оценке энергоснабжения системных администраторов в регионе Балтийского моря, подготовленной в октябре, зимний запас мощности в регионе в пиковый час тревожно мал.

Если одновременно реализуются несколько рисков, это может означать, что производственные мощности региона не покроют его потребление. В этом случае дефицит энергии, как и ее избыток, распределяется между соседями, в соответствии с присоединяемыми мощностями.

"Это означает, что и в случае кризиса ключом к безопасности поставок являются скоординированные действия с соседями", - сказала Эллермаа.

По ее словам, уже сейчас видно, что несколько рисков, упомянутых в оценке безопасности поставок, реализовались. Наиболее значительные сейчас риски - это аварии на Нарвских электростанциях, остановка третьего реактора финской АЭС Olkiluoto и третьего реактора шведской АЭС Oskarshavn.

Потреблению есть куда расти

По данным Балтийских системных администраторов, текущее потребление возможно покрыть известными местными рыночными мощностями, а для увеличения потребления имеется резерв в объеме еще 200-300 МВт, помимо текущего производства мощности в объеме около 500-600 мегаватт.

В прошлом году импортированная электроэнергия составила треть от общего потребления в Эстонии

"Поскольку потенциальный дефицит будет равномерно распределяться между всеми государствами, можно рассматривать и максимальный импорт из Северных стран, в которых на рынок вернутся ремонтируемые сейчас станции".

У Эстонии хорошее соединение со своими соседями, и Эллермаа сказала, что у Латвии, Литвы и Финляндии имеется такая ​​же надежность поставок, как и у нас.

"В Латвии и Литве серьезных аварий на электростанциях нет. В Финляндии есть аварии, но самый главный вопрос сейчас заключается в том, когда снова начнутся испытания третьего реактора Olkiluoto", - добавила она.

17 августа этого года биржевая цена электроэнергии выросла до 4000 евро за мегаватт-час. На вопрос, может ли цена снова достичь таких высот в декабре, представитель компании Elering ответила, что пока производственных мощностей достаточно, но в случае частых аварий цены могут опять взлететь.

Цены на электроэнергию в последние дни формировали газовые электростанции

По словам пресс-секретаря Eesti Energia Маттиаса Кайву, поломка Аувереской электростанции не имеет большого значения в связи с выходом из строя нескольких важных производственных мощностей.

"Цены на рынке электроэнергии Nord Pool как в странах Балтии, так и в Северной Европы находятся на достаточно близком уровне, и на это в первую очередь влияет холодная погода и слабый ветер. Особого влияния на цену электроэнергии в регионе станция в Аувере не оказывает, поскольку ее мощность не так велика, учитывая объемы производства и потребления региона", - пояснил он.

Кайв сказал, что компания Enefit Power будет поддерживать работу всех других управляемых производственных мощностей, в объеме 1000 мегаватт.

"Для покрытия спроса на рынок должны выйти и газовые электростанции; цены на электроэнергию в последние дни в основном формируются именно ими", - добавил он.

Представитель Eesti Energia подтвердил, что компания Enefit Power по большей части завершила все плановые ремонтные работы на эту зиму. Шесть из семи электростанций находятся в эксплуатации, ремонтируется пока только Аувереская электростанция.

"Ремонтные бригады активно работают над решением проблемы, и, по текущему прогнозу, на следующей неделе мы запустим и электростанцию ​​в Аувере", - сказал Кайв.

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