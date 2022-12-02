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Напекли печенья и отправили на базар

Ирина Кивисельг
, журналист
Напекли печенья и отправили на базар
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Фото: Erakogu

В Кохтла-Ярвеском музее украинской культуры на этой неделе остро пахло пряностями - женщины и дети пекли печенье, чтобы поучаствовать в благотворительной рождественской акции, которую организует международный женский клуб в Таллинне.

3 декабря с 12.00 до 16.00 на открытом фермерском рынке "Balti Jaama Turg" будут продаваться различные изделия ручной работы.

Представители посольств разных стран будут продавать продукты питания, напитки и уникальные в культурном отношении подарки из своих стран. Все собранные деньги пойдут на поддержку женщин с детьми в Эстонии, в том числе для семей вынужденных переселенцев из Украины.

Руководитель Кохтла-Ярвеского украинского землячества "Два кольори" Татьяна Ивушкина сказала, что они тоже должны внести свой посильный вклад - десять нарядных пакетов с печеньем уже отправили в столицу.

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