В Кохтла-Ярвеском музее украинской культуры на этой неделе остро пахло пряностями - женщины и дети пекли печенье, чтобы поучаствовать в благотворительной рождественской акции, которую организует международный женский клуб в Таллинне.
Напекли печенья и отправили на базар
Напекли печенья и отправили на базар
3 декабря с 12.00 до 16.00 на открытом фермерском рынке "Balti Jaama Turg" будут продаваться различные изделия ручной работы.
Представители посольств разных стран будут продавать продукты питания, напитки и уникальные в культурном отношении подарки из своих стран. Все собранные деньги пойдут на поддержку женщин с детьми в Эстонии, в том числе для семей вынужденных переселенцев из Украины.
Руководитель Кохтла-Ярвеского украинского землячества "Два кольори" Татьяна Ивушкина сказала, что они тоже должны внести свой посильный вклад - десять нарядных пакетов с печеньем уже отправили в столицу.
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