Напекли печенья и отправили на базар

3 декабря с 12.00 до 16.00 на открытом фермерском рынке "Balti Jaama Turg" будут продаваться различные изделия ручной работы.

Представители посольств разных стран будут продавать продукты питания, напитки и уникальные в культурном отношении подарки из своих стран. Все собранные деньги пойдут на поддержку женщин с детьми в Эстонии, в том числе для семей вынужденных переселенцев из Украины.