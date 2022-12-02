В последнее в этом году Музейное воскресенье можно будет посетить 14 различных музеев

По словам вице-мэра Каареля Оя, программа Музейного воскресенья за год заметно расширилась."В последней в этом году акции примет участие Ласнамяэский павильон Таллиннского дома искусства, а значит в общей сложности можно будет посетить 14 различных музеев. Также мы достигли договоренности о том, что в январе к акции подключится Ныммеский музей, - сказал Оя, отметив, что мероприятие продолжится и в следующем году".

На этой неделе в рамках Музейного воскресенья помимо обычной программы можно будет посетить Рождественскую ярмарку музейных лавок, которая пройдет в Девичьей башне, относящейся к музею укреплений Кик-ин-де-Кек. Сувениры будут продавать музеи со всей Эстонии.

К акции Музейное воскресенье подключился павильон Таллиннского дома искусства в Ласнамяэ. С 19 ноября 2022 года по адресу ул. Яана Коорти, 24 открыт новый выставочный павильон. Таллиннский дом искусства переехал в Ласнамяэ на время капитального ремонта, который проходит в здании на площади Вабадузе.

В рамках Музейного воскресенья можно бесплатно посетить филиалы Таллиннского городского музея: Музей укреплений Кик-ин-де-Кек (Команданди теэ, 2), Музей городской жизни (Вене, 17), Детский музей Мийямилла (Койдула, 12а), Таллиннский русский музей (Пикк, 29а), Музей Каламая (Коцебу, 16), Дом-музей Петра I (Мяэкалда, 2), Музей фотографии (Раэкоя, 4/6), музеи Таллиннского литературного центра в Кадриорге - Музей Вильде (Рохелине аас, 3), Музей Таммсааре (Койдула, 12а) и Музей Мати Унта (Койдула, 17). В программе Музейного воскресенья участвуют также Музей современного искусства Эстонии (Курси, 5), галерея культурного центра "Кая" в Мустамяэ (Вильде теэ, 118), Посетительский центр Таллиннского певческого поля (Нарвское шос., 95), а также павильон Таллиннского дома искусства (Я.Коорти, 24).