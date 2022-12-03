СПАСАТЕЛИ ⟩ Спасателям пришлось тушить фонарный столб

Возгорание привело к водной аварии, которая потушила пожар

Ночью 1 декабря в центр тревоги сообщили о дыме в подъезде квартирного дома на проспекте Кангеласте в Нарве. Из квартиры сверху капала вода и пропало электричество. Спасатели обнаружили в верхней квартире возгорание мусорного ведра, по причине которого расплавилась и лопнула водяная труба.