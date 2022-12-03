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СПАСАТЕЛИ ⟩ Спасателям пришлось тушить фонарный столб

1 декабря 2022 г.
Северное побережье
Спасателям пришлось тушить фонарный столб
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Ночью 1 декабря спасатели выезжали на улицу Раквере в Нарве, где горел фонарный столб.

Возгорание ликвидировали, а горуправление проинформировали об угрозе падения столба. 

Возгорание привело к водной аварии, которая потушила пожар

Ночью 1 декабря в центр тревоги сообщили о дыме в подъезде квартирного дома на проспекте Кангеласте в Нарве. Из квартиры сверху капала вода и пропало электричество. Спасатели обнаружили в верхней квартире возгорание мусорного ведра, по причине которого расплавилась и лопнула водяная труба.

Из-за водной аварии огонь оказался потушен.

Причиной возгорания стал выброшенный в мусорное ведро окурок. В квартире был неправильно установлен и не работал датчик дыма.

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