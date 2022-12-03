Ночью 1 декабря спасатели выезжали на улицу Раквере в Нарве, где горел фонарный столб.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Спасателям пришлось тушить фонарный столб
1 декабря 2022 г.
Спасателям пришлось тушить фонарный столб
Возгорание ликвидировали, а горуправление проинформировали об угрозе падения столба.
Возгорание привело к водной аварии, которая потушила пожар
Ночью 1 декабря в центр тревоги сообщили о дыме в подъезде квартирного дома на проспекте Кангеласте в Нарве. Из квартиры сверху капала вода и пропало электричество. Спасатели обнаружили в верхней квартире возгорание мусорного ведра, по причине которого расплавилась и лопнула водяная труба.
Из-за водной аварии огонь оказался потушен.
Причиной возгорания стал выброшенный в мусорное ведро окурок. В квартире был неправильно установлен и не работал датчик дыма.
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