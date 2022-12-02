Компания Cramo открыла в Аувере инновационный пункт аренды и создала крупнейший комплекс строительных бытовок

Необходимость размещения пункта аренды продиктована размерами строительного объекта. «Возводимый в Аувере завод Enefit в настоящее время является одним из крупнейших строительных объектов в Эстонии, и мы рады, что являемся ежедневным партнером строителей. Поскольку с проектом связано большое количество предприятий, потребность в аренде оборудования очень велика. Поэтому мы и решили пойти навстречу и сделать аренду максимально удобной», – сказал исполнительный директор Cramo Ремо Холсмер. Наряду с арендой оборудования в пункте Cramo в Аувере можно также купить основное оснащение для обеспечения безопасности.

Пункт сдачи оборудования в аренду находится в периметре строительного объекта и открыт только для работников. «Временные пункты аренды пока не получили широкого распространения в Эстонии, поэтому мы решили данный вопрос на базе создания комплекса строительных бытовок», – заявил Холсмер. «Ассортимент предоставляемого в аренду оборудования составлен с учетом специфики объекта, а пункт аренды Cramo будет открыт до тех пор, пока будет существовать соответствующая потребность. Строительство и последующие работы по отделке и техобслуживанию продлятся, очевидно, еще год».

Строительство завода – масштабный проект, к осуществлению которого привлечено много людей. На пике строительства в работах будет задействовано около тысячи человек. Поэтому к настоящему времени на объекте установлено уже 230 бытовок. «Бытовки мы устанавливали в два этажа, и примерно половина из них предназначена для офисных помещений, которые используют как работники Enefit, так и субподрядчики. Другая половина отведена под раздевалки и душевые для рабочих, а также столовую», – пояснил Холсмер. «По меркам Эстонии строительство завода – это масштабный проект. При реализации проекта стоимостью более 300 миллионов евро очень важна роль работников и вспомогательных служб».

Крупнейший в регионе парк бытовок сохранится вплоть до завершения строительных работ в конце 2023 года.

Строящийся завод Enefit 280 – это шаг к созданию отрасли промышленности с более высокой добавленной стоимостью, основанной на принципах экономики замкнутого цикла. В будущем завод начнет производить сырье с нейтральным выбросом CO2, в основном для швейной и пластиковой промышленности.