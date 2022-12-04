НАША ЕВРОПА ⟩ В День гражданина молодые люди сосредоточились на том, что значит быть гражданином Европы

Школьники могли принять участие в ситуационной игре и викторине о Европейском союзе и решить различные увлекательные задачи.

- Этим мероприятием мы объединили несколько проектов: День демократии, День гражданина и День Европы, - пояснила Ольга Месилане, учитель социальных дисциплин Ахтмеской основной школы Кохтла-Ярве.

Дню демократии предшествовало приглашение принять участие в конкурсе рисунков ко Дню Европы - почти половина из семидесяти рисунков также была выставлена в Кохтла-Ярвеском центре культуры. "Молодые люди также сняли русскоязычные видеоролики о Европейском союзе. Их можно посмотреть на странице эстонского представительства Еврокомиссии", - рассказала Ольга Месилане.

В рамках Дня демократии также состоялся инфочас для учителей, которых ознакомили с деятельностью эстонского представительства Европейской комиссии и различными учебными материалами, которые можно использовать для ознакомления с темами Европейского союза.

По словам Ольги Месилане, проекты состоялись в сотрудничестве учителей и нескольких организаций, в том числе с помощью Нарвского информационного центра "Europe Direct".

- Мы являемся единственным в Эстонии и Европейском союзе информационным центром, который работает как на эстонском, так и на русском языке, чтобы донести информацию о Европейском союзе и до русскоязычных жителей, - пояснила руководитель инфоцентра Татьяна Заморская. - Благодаря сотрудничеству со школами молодые люди также получают больше информации о Европейском союзе и о том, как работает Европейская комиссия. Я надеюсь, что наше сотрудничество будет расти и развиваться, и мы сможем организовывать еще более масштабные мероприятия.

В мероприятиях Дня демократии приняли участие Кивиылиская русская основная школа, Йыхвиская русская основная школа, а также школы Кохтла-Ярве - Кесклиннаская основная школа, Ахтмеская основная школа, Малеваская основная школа и Таммикуская основная школа.

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Фото: ED Narva