Наверное, вам тоже приходилось стоять перед банкоматом и ждать, когда машина отсчитает желаемую сумму. А пока вы сможете прочитать на экране банкомата назойливое требование подходить к нему по одному и соблюдать двухметровую дистанцию. В том числе сейчас, в декабре 2022 года, когда многие уже и позабыли о коронапандемии и об ограничениях с сомнительным КПД.
Анвар Самост: Пусть бизнес зарабатывает прибыль, не поучая клиентов
Какое дело банку указывать мне, в одиночку или нет следует подходить к банкомату - вдобавок ко всему расположенному обычно на свежем воздухе? Банк должен быть заинтересован в том, чтобы росла прибыль акционеров, чтобы вклады были надежно защищены и клиенты переходили к нему от конкурентов. Ан нет - он учит меня, каким образом и в каком составе стоять на улице.
Наверное, назойливое наставление банкомата раздражало бы не так сильно, если бы речь шла о единичном курьезе. Однако в последние годы общение обычных предприятий с клиентами все больше насыщается произносимыми важным тоном проповедями на темы, связь которых с продаваемыми услугами или изделиями либо косвенная, либо ее нет вообще.
Наиболее распространен всевозможный маркетинг климатического и зеленого поворота - от обычного увещевания до запугивания приближающейся катастрофой. А также прочие социальные и, скажем честно, абсолютно политические темы. Вряд ли это помогает увеличивать продажи, однако это в тренде и модно.
Как и многие другие тренды, этот пришел к нам из США. Цитируя Хардо Паюла: предсказывать ближайшее будущее несложно, надо лишь посмотреть, что происходит в столице мира, то есть в США, ведь в нашем волостном центре - в Эстонии - это часто повторяется в немного искаженном виде спустя пару лет. Движение "Black Lives Matter" сюда не добралось, однако многие другие неолевые выражения автоматически переняты маркетингом действующих в Эстонии предприятий.
"Большинство потребителей не ждут нравоучений от предприятий, которым приносят прибыль, покупая их услуги и продукцию".
Анвар Самост, журналист
Одним из наиболее наглядных примеров служит оказавшаяся большим мыльным пузырем американская биржа криптовалюты FTX, руководитель и учредитель которой Сэм Бэнкман-Фрид после краха признался, что говорил "правильные вещи", а также поддерживал и пропагандировал прогрессивные левые взгляды только для того, чтобы добиться статуса неприкосновенности. Значительной части журналистских изданий США пришлось признать, что такое поведение сработало и заранее обнулило все критические вопросы, задававшиеся прямо в лицо.
В случае эстонских предпринимателей, вскочивших на поезд криптоденег, тоже имеются признаки такого же отмывания репутации.
Еще хуже, когда обладающие большой экономической властью предприятия вроде банков идут дальше маркетинговых нотаций и начинают делать коммерческий выбор, исходя из того, "правильно" ли думает клиент, в "правильной" ли сфере он действует, подписывается ли под теми же политическими взглядами и предпочтениями. Крупные энергетические предприятия Эстонии, перерабатывающие сланец, уже столкнулись с нежеланием банков финансировать их бизнес.
В экономике такие действия могут лишь увести прочь от свободной рыночной экономики и, следовательно, от свободного общества, а также от записанных в Конституции Эстонии ценностей. Плановая экономика неизбежно разваливалась повсюду в мире, но, к сожалению, зачастую после того, как общество уже десятки лет прожило в запланированной бедности.
Как уже было сказано, нескольких человек можно дурачить все время, всех людей - какое-то время, но дурачить все время всех невозможно. Большинство потребителей не ждут нравоучений от предприятий, которым приносят прибыль, покупая их услуги и продукцию. Это касается даже лекций по здравоохранению.
Я и сам как потребитель стал делать выбор в пользу тех предприятий, в случае которых нет сомнения, что они исходят чисто из соображений зарабатывания прибыли. Это ясно и честно, и в отдаленной перспективе выгодно мне как потребителю. Если же кто-то хочет заняться политикой или выразить поддержку некоему мировоззрению, то может поучаствовать в выборах, вступить в партию или пойти на демонстрацию. Всему свое место.