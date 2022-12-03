Анвар Самост: Пусть бизнес зарабатывает прибыль, не поучая клиентов

"Большинство потребителей не ждут нравоучений от предприятий, которым приносят прибыль, покупая их услуги и продукцию". Анвар Самост, журналист

Одним из наиболее наглядных примеров служит оказавшаяся большим мыльным пузырем американская биржа криптовалюты FTX, руководитель и учредитель которой Сэм Бэнкман-Фрид после краха признался, что говорил "правильные вещи", а также поддерживал и пропагандировал прогрессивные левые взгляды только для того, чтобы добиться статуса неприкосновенности. Значительной части журналистских изданий США пришлось признать, что такое поведение сработало и заранее обнулило все критические вопросы, задававшиеся прямо в лицо.

В случае эстонских предпринимателей, вскочивших на поезд криптоденег, тоже имеются признаки такого же отмывания репутации.

Еще хуже, когда обладающие большой экономической властью предприятия вроде банков идут дальше маркетинговых нотаций и начинают делать коммерческий выбор, исходя из того, "правильно" ли думает клиент, в "правильной" ли сфере он действует, подписывается ли под теми же политическими взглядами и предпочтениями. Крупные энергетические предприятия Эстонии, перерабатывающие сланец, уже столкнулись с нежеланием банков финансировать их бизнес.

В экономике такие действия могут лишь увести прочь от свободной рыночной экономики и, следовательно, от свободного общества, а также от записанных в Конституции Эстонии ценностей. Плановая экономика неизбежно разваливалась повсюду в мире, но, к сожалению, зачастую после того, как общество уже десятки лет прожило в запланированной бедности.

Как уже было сказано, нескольких человек можно дурачить все время, всех людей - какое-то время, но дурачить все время всех невозможно. Большинство потребителей не ждут нравоучений от предприятий, которым приносят прибыль, покупая их услуги и продукцию. Это касается даже лекций по здравоохранению.