Помощником мэра Кохтла-Ярве по Ахтме и Ору стал бывший полицейский Олег Корныльев

Олег Корныльев служил в Идаской префектуре полиции с 2005 года, был патрульным, работал в службе временного содержания в арестном доме, участковым в Люганузе, а последний год - в качестве веб-полицейского.

- Мне не стало скучно, это была активная, интересная работа, позволяющая многому учиться, но всегда хочется развиваться и пробовать новое, - сказал он. - Поэтому, увидев объявление в интернете о свободной вакансии в горуправлении, отправил свое CV на конкурс. Решение не спонтанное, обдумывал примерно две недели. Хорошо представляю, какие сложности меня ждут, ведь заботы горожан знакомы не понаслышке, сам живу в Ахтме, Кохтла-Ярве - мой родной город. Исполняя прежние служебные обязанности, немало общался с сотрудниками горуправления, участвовал во многих рабочих процессах, решая проблемы местного характера, и вполне представляю, чем должен заниматься. Как объяснил в префектуре, это прежде всего новый вызов для меня.