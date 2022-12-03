С 1 декабря помощником мэра Кохтла-Ярве по Ахтмеской и Оруской частям города стал Олег Корныльев (37), который с 2005 года служил в Ида-Вируской префектуре полиции, но, взвесив свои силы и возможности, решил попробовать себя в другой области.
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Помощником мэра Кохтла-Ярве по Ахтме и Ору стал бывший полицейский Олег Корныльев
Помощником мэра Кохтла-Ярве по Ахтме и Ору стал бывший полицейский Олег Корныльев
Олег Корныльев служил в Идаской префектуре полиции с 2005 года, был патрульным, работал в службе временного содержания в арестном доме, участковым в Люганузе, а последний год - в качестве веб-полицейского.