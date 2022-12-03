В связи с ситуацией, вызванной войной в Украине, из документов развития Ида-Вирумаа будут удалены пункты, которые касаются отношений с Россией в развитии туризма или экономики. Предлагается даже маршрут, который ранее упоминался как шоссе Таллинн - Нарва - Петербург, называть в документе просто шоссе Таллинн - Нарва.
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НЕ УПОМИНАТЬ ПЕТЕРБУРГ ДАЖЕ В НАЗВАНИИ ШОССЕ ⟩ Ида-Вирумаа вычеркнет Россию из программ развития
Ида-Вирумаа вычеркнет Россию из программ развития
Когда Ида-Вирумааский союз самоуправлений пожелал от самоуправлений предложений по документу о стратегии развития уезда до 2035 года, Йыхви предложил вычеркнуть все пункты, касающиеся России.