НЕ УПОМИНАТЬ ПЕТЕРБУРГ ДАЖЕ В НАЗВАНИИ ШОССЕ ⟩ Ида-Вирумаа вычеркнет Россию из программ развития

В связи с ситуацией, вызванной войной в Украине, из документов развития Ида-Вирумаа будут удалены пункты, которые касаются отношений с Россией в развитии туризма или экономики. Предлагается даже маршрут, который ранее упоминался как шоссе Таллинн - Нарва - Петербург, называть в документе просто шоссе Таллинн - Нарва.