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НЕ УПОМИНАТЬ ПЕТЕРБУРГ ДАЖЕ В НАЗВАНИИ ШОССЕ ⟩ Ида-Вирумаа вычеркнет Россию из программ развития

Эрик Калда
, журналист
Ида-Вирумаа вычеркнет Россию из программ развития
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После 24 февраля многократно сократилось также движение на Нарвском погранпункте.
После 24 февраля многократно сократилось также движение на Нарвском погранпункте. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В связи с ситуацией, вызванной войной в Украине, из документов развития Ида-Вирумаа будут удалены пункты, которые касаются отношений с Россией в развитии туризма или экономики. Предлагается даже маршрут, который ранее упоминался как шоссе Таллинн - Нарва - Петербург, называть в документе просто шоссе Таллинн - Нарва.

Когда Ида-Вирумааский союз самоуправлений пожелал от самоуправлений предложений по документу о стратегии развития уезда до 2035 года, Йыхви предложил вычеркнуть все пункты, касающиеся России.

Финляндия и Центральная Европа вместо России

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