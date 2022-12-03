ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Карин Кюннапас

Теперь во многом под ее руководством Ида-Вирумаа получил международную школу программистов с 500 студентами, а на этой неделе - и школьное здание в бывшей йыхвиской АТС, которая в результате капитальных строительных работ изменилась до неузнаваемости как внутри, так и снаружи.

Если в Нарве символом нового времени стало построенное десять лет назад учебное здание Нарвского колледжа, то в Йыхви на такую же роль претендует школа kood/Jõhvi. Здание модернистского облика бросается в глаза в йыхвиской городской картине. Эта школа привела в Йыхви сразу около полутысячи новых жителей и превратила центр Ида-Вируского уезда в студенческий город.