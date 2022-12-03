Еще пару лет назад таллиннка Карин Кюннапас всего несколько раз бывала в Ида-Вирумаа в качестве туриста.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Карин Кюннапас
Теперь во многом под ее руководством Ида-Вирумаа получил международную школу программистов с 500 студентами, а на этой неделе - и школьное здание в бывшей йыхвиской АТС, которая в результате капитальных строительных работ изменилась до неузнаваемости как внутри, так и снаружи.
Если в Нарве символом нового времени стало построенное десять лет назад учебное здание Нарвского колледжа, то в Йыхви на такую же роль претендует школа kood/Jõhvi. Здание модернистского облика бросается в глаза в йыхвиской городской картине. Эта школа привела в Йыхви сразу около полутысячи новых жителей и превратила центр Ида-Вируского уезда в студенческий город.
Создание kood/Jõhvi стало плодом предприимчивости многих людей, а также удачного стечения обстоятельств. Несколько лет работавшая в Европейской инновационной академии Карин Кюннапас, как один из руководителей школы, оформила эту благоприятную энергию в результат. Вероятно, Йыхви хорошо примет эту своеобразную школу, ведь ее наличие является очень хорошей предпосылкой для следующих больших свершений в этом регионе.