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НАГРАДА ⟩ Коммерческое достижение года в Ида-Вирумаа: предприятие отмечено за активное создание рабочих мест

Эрик Гамзеев
, журналист
Коммерческое достижение года в Ида-Вирумаа: предприятие отмечено за активное создание рабочих мест
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По словам Михаила Фомичева, "Aquaphor" будет и дальше расширять производство и нанимать новых людей.
По словам Михаила Фомичева, "Aquaphor" будет и дальше расширять производство и нанимать новых людей. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Награду за коммерческое достижение года в Ида-Вирумаа получил производитель систем водоочистки "Aquaphor International", который расширяет производство и увеличил количество хорошо оплачиваемых рабочих мест.

Предприятие, начавшее свою деятельность в Ида-Вирумаа десять лет назад, построило заводы в Силламяэ и Нарве, где в этом году также была завершена вторая очередь завода. По словам члена правления предприятия Михаила Фомичева, объем производства увеличится почти в два раза.

После строительства производственного здания и установки оборудования предприятие также шаг за шагом набирает новых сотрудников. Если пять лет назад на предприятии "Aquaphor" в Ида-Вирумаа работу получили 300 человек, то на сегодня число сотрудников выросло до 640 и, по словам Фомичева, продолжит расти.

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