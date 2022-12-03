Награду за коммерческое достижение года в Ида-Вирумаа получил производитель систем водоочистки "Aquaphor International", который расширяет производство и увеличил количество хорошо оплачиваемых рабочих мест.
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НАГРАДА ⟩ Коммерческое достижение года в Ида-Вирумаа: предприятие отмечено за активное создание рабочих мест
Коммерческое достижение года в Ида-Вирумаа: предприятие отмечено за активное создание рабочих мест
Предприятие, начавшее свою деятельность в Ида-Вирумаа десять лет назад, построило заводы в Силламяэ и Нарве, где в этом году также была завершена вторая очередь завода. По словам члена правления предприятия Михаила Фомичева, объем производства увеличится почти в два раза.