НАГРАДА ⟩ Коммерческое достижение года в Ида-Вирумаа: предприятие отмечено за активное создание рабочих мест

Предприятие, начавшее свою деятельность в Ида-Вирумаа десять лет назад, построило заводы в Силламяэ и Нарве, где в этом году также была завершена вторая очередь завода. По словам члена правления предприятия Михаила Фомичева, объем производства увеличится почти в два раза.