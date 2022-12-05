ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Война, которая свела на нет 30 лет усилий на российском направлении

На протяжении всех этих лет мы слышали от разных политиков и бизнесменов, что отношения с Россией надо привести в порядок и начать делать бизнес прибыльно. Были те, кто понимал, что вопрос в желании нашего восточного сосед, но были и те, кто до последнего момента был убежден, что только Эстония несет ответственность за хорошие отношения между двумя странами.

Однако 24 февраля наступило отрезвление. В один момент и в Ида-Вирумаа рухнули все планы, связанные с российским направлением, у многих накрылся уже налаженный бизнес, будь то предприниматели в сфере туризма или бизнесмены, строившие планы в наших промышленных парках.

В Ида-Вирумаа теперь приходится приспосабливаться к новым обстоятельствам и искать альтернативу тому, на что мы во многом надеялись последние 30 лет: что мы сможем вести дела с большим соседом, для чего наше географическое расположение действительно давало нам отличные условия.

В одночасье Ида-Вирумаа из ворот в Европу и Россию превратился в тупик, и хотя на самом деле это осознание пришло к большинству людей вскоре после начала войны, быстрая адаптация дается нелегко. Общая экономическая ситуация, стремительная инфляция и энергетический кризис наверняка наложат на это свой отпечаток.