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ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Война, которая свела на нет 30 лет усилий на российском направлении

Северное побережье
Война, которая свела на нет 30 лет усилий на российском направлении
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Погранпункт Ивангорода.
Погранпункт Ивангорода. Фото: Ilja Smirnov

Ида-Вирумаа начал строить большие планы развития с учетом российского соседства еще в середине 90-х годов прошлого века. Даже тогда это было непросто, потому что на политическом уровне напряженность между двумя государствами уже в то время была высокой. Стоит напомнить, что тогда Россия применяла к эстонским товарам двойные таможенные пошлины, которые исчезли только после вступления Эстонии в Евросоюз.

На протяжении всех этих лет мы слышали от разных политиков и бизнесменов, что отношения с Россией надо привести в порядок и начать делать бизнес прибыльно. Были те, кто понимал, что вопрос в желании нашего восточного сосед, но были и те, кто до последнего момента был убежден, что только Эстония несет ответственность за хорошие отношения между двумя странами.

Однако 24 февраля наступило отрезвление. В один момент и в Ида-Вирумаа рухнули все планы, связанные с российским направлением, у многих накрылся уже налаженный бизнес, будь то предприниматели в сфере туризма или бизнесмены, строившие планы в наших промышленных парках.

В Ида-Вирумаа теперь приходится приспосабливаться к новым обстоятельствам и искать альтернативу тому, на что мы во многом надеялись последние 30 лет: что мы сможем вести дела с большим соседом, для чего наше географическое расположение действительно давало нам отличные условия.

В одночасье Ида-Вирумаа из ворот в Европу и Россию превратился в тупик, и хотя на самом деле это осознание пришло к большинству людей вскоре после начала войны, быстрая адаптация дается нелегко. Общая экономическая ситуация, стремительная инфляция и энергетический кризис наверняка наложат на это свой отпечаток.

Станет ли спасательным кругом в этой ситуации проект так называемого справедливого перехода, в ходе которого уезд получит 354 миллиона евро для поддержки реструктуризации экономики, основанной на сланцевой промышленности, - в настоящее время вопрос без ответа. В любом случае это лучше, чем ничего, ведь большая часть этой суммы предназначена для поддержки создания новых предприятий в нашем регионе.

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