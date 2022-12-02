Проверьте дачи - недобрые гномики бродят по ним

Полиция поймала мужчину, подозреваемого в краж. Полиция задержала 65-летнего мужчину, которого подозревают в нескольких кражах со взломом и кражах, совершенных в Йыгевамаа. В последние месяцы было несколько взломов домов с одинаковым почерком в волостях Муствеэ и Касепяэ, где были украдены инструменты, иконы и другие предметы. Об этом сообшает пресс-служба Лыунаской префектуры.
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Следователь по особым делам Тарво Аас рассказал, что расследованию очень помогли местные жители, которые в некоторых случаях сообщали о подозрительных передвижениях, что помогло поймать подозреваемого по горячим следам. " Например, на прошлой неделе в полицию поступило сообщение о том, что в доме в посёлке Касепя замечено подозрительное движение. Пограничный патруль, находившийся в данный момент ближе всего к месту происшествия, сумел проследить за подозреваемым по следам на снегу, благодаря чему его задержали в километре от места происшествия. Подозреваемым в преступлении оказался 65-летний местный житель, которого подозревают в ещё нескольких кражах, совершенных в этом районе в последнее время", - рассказал следователь.
По ходатайству окружного прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Лауры Йыгисоо подозреваемый в совершении преступлений первоначально был заключён под стражу на срок до двух месяцев. «В ходе уголовного производства мы собираем дополнительные доказательства, чтобы определить, с какими делами о хищениях можно связать подозреваемого. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности и был освобождён из тюрьмы прошлым летом. На основании собранных доказательств есть основания полагать, что через полгода после освобождения он, к сожалению, вновь вступил на криминальную стезю, тем самым показав, что не желает быть законопослушным на свободе. Поэтому, чтобы предотвратить дальнейшие преступления, мы запросили у суда разрешение на его арест», — сказал Йыгисоо.
Следователь полиции добавил, что частично удалось вернуть украденные предметы, такие как бензопилы, инструменты и другие предметы. «Однако вызывает озабоченность то, что, поскольку некоторые люди посещают этот район только летом, у нас нет полного представления о том, где ещё произошёл взлом и какой ущерб был нанесён. Поэтому просим здешних дачников по возможности проверить своё имущество, чтобы убедиться, что оно не взломано. Если это было сделано, пожалуйста, не забудьте также сообщить в полицию»,сказал он.
В полиции напоминают, что, покидая дачу или загородный дом на время, следует взять с собой самое ценное. «Полезно также, если вы поддерживаете близкие отношения с соседями, которые следят за вашим домом, помогают по договорённости опустошить почтовый ящик, а в снежную зиму ещё и расчищают немного снега с дороги, ведущей к дому, чтобы воры не иметь сигнала о том, какие здания пустуют в межсезонье», — посоветовал следователь полиции Тарво Аас.