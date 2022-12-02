Проверьте дачи - недобрые гномики бродят по ним

Следователь по особым делам Тарво Аас рассказал, что расследованию очень помогли местные жители, которые в некоторых случаях сообщали о подозрительных передвижениях, что помогло поймать подозреваемого по горячим следам. " Например, на прошлой неделе в полицию поступило сообщение о том, что в доме в посёлке Касепя замечено подозрительное движение. Пограничный патруль, находившийся в данный момент ближе всего к месту происшествия, сумел проследить за подозреваемым по следам на снегу, благодаря чему его задержали в километре от места происшествия. Подозреваемым в преступлении оказался 65-летний местный житель, которого подозревают в ещё нескольких кражах, совершенных в этом районе в последнее время", - рассказал следователь.

По ходатайству окружного прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Лауры Йыгисоо подозреваемый в совершении преступлений первоначально был заключён под стражу на срок до двух месяцев. «В ходе уголовного производства мы собираем дополнительные доказательства, чтобы определить, с какими делами о хищениях можно связать подозреваемого. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности и был освобождён из тюрьмы прошлым летом. На основании собранных доказательств есть основания полагать, что через полгода после освобождения он, к сожалению, вновь вступил на криминальную стезю, тем самым показав, что не желает быть законопослушным на свободе. Поэтому, чтобы предотвратить дальнейшие преступления, мы запросили у суда разрешение на его арест», — сказал Йыгисоо.

Следователь полиции добавил, что частично удалось вернуть украденные предметы, такие как бензопилы, инструменты и другие предметы. «Однако вызывает озабоченность то, что, поскольку некоторые люди посещают этот район только летом, у нас нет полного представления о том, где ещё произошёл взлом и какой ущерб был нанесён. Поэтому просим здешних дачников по возможности проверить своё имущество, чтобы убедиться, что оно не взломано. Если это было сделано, пожалуйста, не забудьте также сообщить в полицию»,сказал он.