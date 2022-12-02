В Тарту прошла 15-я конференция на высшем уровне по вопросам военной медицины и медицины катастроф

Конференция этого года была посвящена военной подготовке и медицине катастроф, симуляциям, упражнениям, обращению с пациентами с травмами, клиническим случаям, теориям лидерства и групповым тренировкам.

«В случае военной медицины и медицины катастроф невозможно провести черту, где заканчивается военная система и начинается гражданская. Сотрудничество, взаимопонимание и обмен опытом тем более важны», — заявила организатор конференции, руководитель отдела поддержки и развития Центра военной медицины и медицины катастроф Академии Сил обороны, лейтенант Хеле-Рет Лилль. «Эта конференция специально предназначена для тех, кто вносит свой вклад в кризисную медицину, и является ценной возможностью для обмена опытом и знаниями и расширения вашей сети со специалистами из Эстонии и стран-союзников с опытом работы в зонах конфликтов, кризисов в области здравоохранения и непосредственно с поля боя, таких как наши коллеги из Украины».