Вчера в Эстонском национальном музее в Тарту стартовала 15-я международная конференция по медицине войн и катастроф, которая на этот раз проводилась в сотрудничестве с Американско-европейским медицинским командованием, сообщает пресс-служба Генштаба Сил обороны.
В Тарту прошла 15-я конференция на высшем уровне по вопросам военной медицины и медицины катастроф
Конференция этого года была посвящена военной подготовке и медицине катастроф, симуляциям, упражнениям, обращению с пациентами с травмами, клиническим случаям, теориям лидерства и групповым тренировкам.
«В случае военной медицины и медицины катастроф невозможно провести черту, где заканчивается военная система и начинается гражданская. Сотрудничество, взаимопонимание и обмен опытом тем более важны», — заявила организатор конференции, руководитель отдела поддержки и развития Центра военной медицины и медицины катастроф Академии Сил обороны, лейтенант Хеле-Рет Лилль. «Эта конференция специально предназначена для тех, кто вносит свой вклад в кризисную медицину, и является ценной возможностью для обмена опытом и знаниями и расширения вашей сети со специалистами из Эстонии и стран-союзников с опытом работы в зонах конфликтов, кризисов в области здравоохранения и непосредственно с поля боя, таких как наши коллеги из Украины».
Конференцию открыл президент Эстонской Республики Алар Карис, который в своём выступлении сказал, что 15-я международная конференция является признанием экспертов в соответствующих областях. «Эстонская военная медицина находится на самом высоком уровне в мире. Наши медики прошли надлежащую подготовку, работали в различных кризисных зонах и военных миссиях для решения сложных проблем и ежедневно вносят свой вклад в международное сотрудничество", - сказал президент Алар Карис, добавив, что мы должны готовиться к кризисам и войнам в мирное время и чем лучше мы подготовимся, тем больше будет надежда, что эти знания никогда не понадобятся на поле боя.
В течение двух дней конференции с докладами выступили специалисты своего дела из Украины, Люксембурга, Финляндии, Норвегии, США, Великобритании, Голландии, Испании, Грузии и Эстонии. Помимо увлекательных презентаций, участники также могли посетить полевой госпиталь Сил обороны, ознакомиться с медицинской техникой и техникой, а также принять участие в практических занятиях по остановке кровотечения, оказанию первой помощи на поле боя и ранней ультразвуковой диагностике. насколько это возможно.
В конференции по военной медицине и медицине катастроф в течение двух дней приняли участие почти 800 заинтересованных лиц, в том числе военные и гражданские медики, студенты-медики Тартуского университета, студенты Тартуского и Таллиннского колледжей здоровья, сотрудники полиции и пограничной службы. Ежегодную конференцию по вопросам военной медицины и медицины катастроф организует Центр военной медицины и медицины катастроф Академии обороны (SKMK), который занимается исследованиями и разработками в области военной медицины и медицины катастроф в Эстонии. SKMK также проводит курсы обучения военной медицине и медицине катастроф для сил обороны, студентов-медиков и других партнёров по сотрудничеству в Эстонии и за рубежом.