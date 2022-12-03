Эстония подписала договор с США на покупку систем залпового огня HIMARS

Системы вооружения будут приобретены у США, производитель оружия - Lockheed Martin. Общая стоимость контракта составляет более 200 миллионов долларов, сообщается в пресс-релизе RKIK.

Это крупнейшая оборонная закупка в истории Эстонии. "В рамках договора, помимо реактивных систем залпового огня, Эстония также закупит боеприпасы и средства связи. Также соглашение включает в себя решение вопросов, связанных с обучением и логистикой. В пакет также входят различные ракеты, дальность действия которых составляет от 70 до 300 километров", - сказал Глава отдела вооружений Центра оборонных инвестиций Рамиль Липп.

"Реактивные системы залпового огня HIMARS - это новый и важный шаг в развитии обороноспособности Эстонии, который дает возможность решительно воздействовать на противника еще до того, как он вступит в соприкосновение с нашими пехотными частями. Речь идет о стандартной системе НАТО, которая способствует всестороннему сотрудничеству с другими союзниками по альянсу", - отметил начальник отдела Генштаба Сил обороны подполковник Каарел Мяэсалу.