В результате дорожно-транспортного происшествия в Имавере погиб человек

Серьёзное дорожно-транспортное происшествие произошло в 11:45 на 106-м километре шоссе Таллинн-Тарту, где столкнулись два автомобиля. В результате аварии один человек погиб, несколько человек пострадали.

Столкнулись автомобили Volkswagen Passat и Opel Vectra. По предварительной информации, водитель автомобиля Opel потерял управление и выехал на встречную полосу. В результате столкновения погибла находившаяся в Opel 28-летняя женщина. Водитель этого автомобиля, а также водитель автомобиля Volkswagen и его трое пассажиров были доставлены в больницу для проверки здоровья.

На обеих машинах была зимняя резина, водители были трезвы. Во время аварии дорога была скользкой и заснеженной.

В 12:15 поступило сообщение об аварии на 105-м километре, где в кювет вылетел фургон. Водитель получил легкие повреждения.

Около 11:25 на том же участке дороги на 105-м километре шоссе Таллинн-Тарту поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, когда фургон улетел в кювет. Водитель получил незначительные травмы.

Алар Смирнов, оперативный руководитель Ляэнеской префектуры, просит людей быть осторожными на дорогах и выбирать соответствующую скорость движения, так как дорога скользкая и заснеженная.