В воскресенье в течение дня снегопад распространится с южных границ Эстонии в северном направлении, местами затруднив дорожные условия. По прогнозам синоптиков, на побережье островов ожидается мокрый снег, пишет rus.postimees.ee.
Дороги заметает: снегопад затруднит дорожные условия
Дороги заметает: снегопад затруднит дорожные условия
В воскресенье в течение дня снегопад распространится с южных границ Эстонии в северном направлении, местами затруднив дорожные условия. По прогнозам синоптиков, на побережье островов ожидается мокрый снег.
Основные и наиболее крупные опорные дороги в воскресенье утром в Южной и Центральной Эстонии были запорошены снегом, в Северной Эстонии дороги были в основном сухими или покрытыми смесью снега и реагентов.
Метеослужба обещает в течение дня в основном облачную погоду, температура воздуха и поверхности дорог будет ниже нуля.
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