В понедельник в Рутя откроют новый стрелковый тир Кайтселийта

«Долгожданная мечта сбылась. Создание стрельбища на 1000 м – выдающийся подвиг, достигнутый совместными усилиями многих людей. Стрелковый тир Рутья 1000 м даёт очень положительный дополнительный импульс снайперам Северо-восточного округа территориальной обороны для повышения их профессионального мастерства, а также позволяет пехотинцам повысить качество их подготовки при поражении цели на дальних дистанциях». - сказал начальник Северо-восточного округа территориальной обороны и Вируской дружины подполковник Яанус Айнсалу.

Тир имеет 30 стрелковых рубежей с дистанцией до 300м, 20 стрелковых коридоров с дистанцией до 500м и 10 стрелковых коридоров с дистанцией до 1000м. Также есть тактический тир с максимальной дистанцией стрельбы до 50 м. Строительство нового тира было обусловлено общей потребностью Кайтселийта в расширении возможностей проведения тренировок.

Проект строительства тира был подготовлен Sirkel & Mall OÜ и завершён осенью 2021 года. Работы по строительству стрельбища выполняла компания Verston OÜ. Услугу авторского надзора за строительными работами предоставило Tallinna Linnaehituse AS. Общая стоимость строительных работ составила 598 967,16 евро с учётом НДС. Стрельбище Рутья на 1000 м является самым дальним стрельбищем Кайтселийта.