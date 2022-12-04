Нарва, город, которую мы потеряли - спектакль Юлии Ауг на сцене Ваба ЛАВА

„Это не страшно, это и не грустно. Это просто факт истории. Ко всему к этому надо относиться. Смотрите, у каждого человека есть свое личное восприятие этого. Каждый человек это переживает по своему, и каждый человек имеет на это право. И каждый человек имеет право грустить по кафе Оксана с прекрасным пломбиром. А другой человек грустит и ему больно. У меня есть подруга, которая в интервью, которая есть в этом спектакле, говорит, что испытывает физическую боль, зная, что старую Нарву можно было восстановить после войны и в то же время в конце 50 х годов это решили не делать, говорит Юлия Ауг. «Тут прямо вот по номерам дома, которые должны были быть восстановлены, это план 45-гю о года,» продолжает она, показывая архивню «синьку» с видами улицы Рюйтли. «Я не могу сказать, что у меня есть глубокое ментальное связь со старой Нарвой, несмотря на то, что моя бабушка, она отсюда, она из этих мест. Но мой папа приехал в Нарву все таки в 60 х годах, и он как раз относится к тем людям, которые сюда приехали и которые уже строили новый город,» добавила она.