На сцене Нарвского театрального центра Ваба Лава – новая постановка Юлий Ауг «Нарва, город, которую мы потеряли». Это документальный спектакль, составленный на основе интервью с людьми, которые имеют связь с городом.
Нарва, город, которую мы потеряли - спектакль Юлии Ауг на сцене Ваба ЛАВА
Есть люди, которые считают, что они потеряли убогий ресторан Йоала со сломанными стульями-тюльпанами и пломбир в аквариуме Оксана. Есть люди, у которых воровали один из самых красивых городов в Северной Европе и дали в замен серый промышленный город. Страшно это или грустно?
„Это не страшно, это и не грустно. Это просто факт истории. Ко всему к этому надо относиться. Смотрите, у каждого человека есть свое личное восприятие этого. Каждый человек это переживает по своему, и каждый человек имеет на это право. И каждый человек имеет право грустить по кафе Оксана с прекрасным пломбиром. А другой человек грустит и ему больно. У меня есть подруга, которая в интервью, которая есть в этом спектакле, говорит, что испытывает физическую боль, зная, что старую Нарву можно было восстановить после войны и в то же время в конце 50 х годов это решили не делать, говорит Юлия Ауг. «Тут прямо вот по номерам дома, которые должны были быть восстановлены, это план 45-гю о года,» продолжает она, показывая архивню «синьку» с видами улицы Рюйтли. «Я не могу сказать, что у меня есть глубокое ментальное связь со старой Нарвой, несмотря на то, что моя бабушка, она отсюда, она из этих мест. Но мой папа приехал в Нарву все таки в 60 х годах, и он как раз относится к тем людям, которые сюда приехали и которые уже строили новый город,» добавила она.
До весны пьеса будет сыграна как в Нарве, так и в Таллинне, но последний спектакль выйдет на сцену в Тарту. Все эти города пострадали от бомбёжек авиации красной армии в марте 1944-го года. Мы тогда потеряли не только Нарву, а и другие города. Воспринимать спектакль в этих городах будут по разному.
«Да, конечно. Во первых, потому что и Таллин, и Тарту были восстановлены и во вторых, потому что и в Таллин, и в Тарту вернулись их жители после войны. Те люди, которые в нем жили. В Нарву практически не вернулись те, кто жили до войны. Поэтому, конечно, будут по разному относиться и об этом тоже есть разговор в спектакле. Большинство людей, которые сейчас живут в Нарве, воспринимают ее историю с того момента, как они сюда приехали, а это 50 е годы,» сказала Юлия Ауг.