Деятельность Нарвского дома эстонского языка в этом году распространилась и на Люганузескую волость, где можно попрактиковаться в общении на эстонском языке, занимаясь керамикой и коклюшечным кружевом.
ИНТЕГРАЦИЯ ⟩ Работая с глиной и эстонский учить легче
"KeraamESTika" собиралась в Кивиылиской школе искусств с начала октября, и за это время под руководством Кайе Пунгас было изготовлено немало кружек, тарелок и масленок, а попутно запомнилось и много новых слов.
Надежда Раку, мастерящая крышку для салфетницы, говорит, что слово "kaas" ("крышка") было для нее новым. На предыдущей встрече разговор шел о том, что "kaan" ("пиявка") сосет кровь, а "kaas" покрывает коробку. "Каждый раз добавляется какое-нибудь новое слово, которое я записываю, чтобы не забыть".
Снимает страхи
На занятия керамикой Надежда ходит потому, что ей это интересно и заодно помогает расширить эстонский словарный запас. "Эстонский - мой рабочий язык в Департаменте социального страхования и в больнице, и я не боюсь на нем разговаривать. Я знаю, что делаю ошибки, но говорю. А моя подруга Маргарита говорить на эстонском боялась. Я рада, что она чувствует себя уже увереннее и может свободно изъясняться".
Маргарита Шерле признается, что кружок керамики - единственное место, где она не стесняется разговаривать на эстонском языке. Для того чтобы отважиться говорить на эстонском где-то еще, ей надо поднакопить побольше уверенности в себе.
В кружке керамики общение происходит на эстонском языке, и к внутреннему распорядку Маргарита относится серьезно. Если кто-то переходит на русский язык, то призывает к порядку. Раз ей позвонил во время занятий муж. "Я ответила ему, что не могу сейчас разговаривать с ним на русском, ведь "meil on ainult eesti keel", - вспоминает она.
Последняя встреча этого семестра состоится 15 декабря. "В новом году обязательно продолжим, - обещает региональный координатор Нарвского дома эстонского языка Сигне Вийлоп. - В группе десять мест и сюда приглашаются также люди с эстонским родным языком, чтобы между участниками возникло эстоноязычное общение".
Изучение языка через творчество
В Кивиылискую школу можно ходить также на занятия кружевоплетения, которые тоже, так сказать, проводятся на эстонском - под руководством Ольги Кублицкой. По словам Сигне Вийлоп, известная нарвская мастерица-кружевница заинтересована в проведении этих занятий уже потому, что хочет улучшить собственное знание эстонского языка.
Сигне Вийлоп верит, что ручной труд помогает усваивать язык.
- Действием создаешь ассоциации и заучиваешь новые выражения и слова. Языковые курсы более обременительны для человека, ведь взрослый человек воспринимает их как большую обязанность. А здесь человек отключает ту составляющую, что надо учиться. Это не кажется принуждением, и языковое обучение происходит у участника более весело и творчески. Через творчество.
Вдобавок к различным возможностям практиковаться в общении в Люганузеской волости начнутся уровневые курсы эстонского языка и изучение культуры.
Программа изучения культуры ознакомит участников с достопримечательностями и культурной историей Кохтла-Ярве, Нарвы, Ийзаку, Авинурме и Тудулинна. Например, в планах посещение Кохтла-Ярвеского Музея сланца, городища Пуртсе, Онтикаского глинта, Оруского парка в Тойла, Нарвского музея, Синимяэского военно-исторического музея и многих других мест с особой историей. Зарегистрироваться можно в системе самообслуживания Фонда интеграции.
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