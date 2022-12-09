ИНТЕГРАЦИЯ ⟩ Работая с глиной и эстонский учить легче

"KeraamESTika" собиралась в Кивиылиской школе искусств с начала октября, и за это время под руководством Кайе Пунгас было изготовлено немало кружек, тарелок и масленок, а попутно запомнилось и много новых слов.

Надежда Раку, мастерящая крышку для салфетницы, говорит, что слово "kaas" ("крышка") было для нее новым. На предыдущей встрече разговор шел о том, что "kaan" ("пиявка") сосет кровь, а "kaas" покрывает коробку. "Каждый раз добавляется какое-нибудь новое слово, которое я записываю, чтобы не забыть".

Снимает страхи

На занятия керамикой Надежда ходит потому, что ей это интересно и заодно помогает расширить эстонский словарный запас. "Эстонский - мой рабочий язык в Департаменте социального страхования и в больнице, и я не боюсь на нем разговаривать. Я знаю, что делаю ошибки, но говорю. А моя подруга Маргарита говорить на эстонском боялась. Я рада, что она чувствует себя уже увереннее и может свободно изъясняться".

Маргарита Шерле признается, что кружок керамики - единственное место, где она не стесняется разговаривать на эстонском языке. Для того чтобы отважиться говорить на эстонском где-то еще, ей надо поднакопить побольше уверенности в себе.