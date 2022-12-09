ИНТЕГРАЦИЯ ⟩ Изучающие язык могут попробовать себя в роли учителя

- Что ждет друзей дома эстонского языка в новом году?

- Обязательно продолжим традицию серии языковых встреч "Mokalaat", предназначенной для учеников, изучающих язык на уровень В2, которым необходима ежедневная практика. Это интересный формат в ZOOM, когда учащиеся и сами выступают в роли учителя. Каждый участник имеет возможность позаниматься какой-то темой чуть более углубленно, а затем ознакомить с ней других. Процесс подготовки - это отдельная учеба.

- Учащиеся из дома эстонского языка также занимались съемками фильма и пением. Какие творческие занятия тут продолжатся?

- Поскольку тандемный хор нашего дома превратился в общину, то мы подумали предложить пение более широкому кругу. С нового года совместные спевки будут проходить раз в неделю, руководить ими станет участник тандемного хора и участвовать в них будут также члены тандемного хора.

- Так, значит, тандемный хор, созданный для одного праздника совместного пения, станет теперь постоянной радостью пения?

- Именно. Наша преподаватель Пилле Маффуччи провела прекрасную работу, у людей появилось довольно сильное чувство общности и они хотят больше вкладываться в то, чтобы хор действовал. Мы подумали - а почему бы не поддержать это?

- Как идут дела у родившихся в период коронаограничений Программы друзей языка и "Keelerulett", которые позволяют упражняться в языке виртуально с добровольным ментором?