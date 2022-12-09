Популярные возможности для языковой практики, например, "Mokalaat" и "Keelerulett", продолжатся и в новом году, подтвердила руководитель Нарвского дома эстонского языка Анна Фарафонова.
ИНТЕГРАЦИЯ ⟩ Изучающие язык могут попробовать себя в роли учителя
- Что ждет друзей дома эстонского языка в новом году?
- Обязательно продолжим традицию серии языковых встреч "Mokalaat", предназначенной для учеников, изучающих язык на уровень В2, которым необходима ежедневная практика. Это интересный формат в ZOOM, когда учащиеся и сами выступают в роли учителя. Каждый участник имеет возможность позаниматься какой-то темой чуть более углубленно, а затем ознакомить с ней других. Процесс подготовки - это отдельная учеба.
- Учащиеся из дома эстонского языка также занимались съемками фильма и пением. Какие творческие занятия тут продолжатся?
- Поскольку тандемный хор нашего дома превратился в общину, то мы подумали предложить пение более широкому кругу. С нового года совместные спевки будут проходить раз в неделю, руководить ими станет участник тандемного хора и участвовать в них будут также члены тандемного хора.
- Так, значит, тандемный хор, созданный для одного праздника совместного пения, станет теперь постоянной радостью пения?
- Именно. Наша преподаватель Пилле Маффуччи провела прекрасную работу, у людей появилось довольно сильное чувство общности и они хотят больше вкладываться в то, чтобы хор действовал. Мы подумали - а почему бы не поддержать это?
- Как идут дела у родившихся в период коронаограничений Программы друзей языка и "Keelerulett", которые позволяют упражняться в языке виртуально с добровольным ментором?
- Они будут доступны людям и в новом году. Например, в "Keelerulett" участвуют 50-60 человек, иногда и сто человек, он действительно очень популярен.
Теперь можно будет таким же образом проходить в ZOOM курс произношения, который мы поначалу предлагали только в виде контактного обучения. Потом стало ясно, что произношению можно учиться и в ZOOM, и, таким образом, мы сделали этот курс более доступным. В нем участвуют люди со всей Эстонии, говорящие с акцентом или желающие улучшить свое произношение. Он тоже оказался популярным.
Начиная с января мы предложим курсы произношения отдельно для учителей нарвских школ, от которых мы получили много обращений в связи с переходом на эстоноязычное обучение.
- Если дом эстонского языка предлагает так много увлекательных занятий, то интересует ли кого-то еще классическое обучение языку в помещении класса?
- Классическое изучение языка никуда не денется, особенно если говорить о начальном уровне, где оно очень необходимо. В связи с украинским кризисом появилось много людей, нуждающихся в обучении на начальном уровне. Так что уровневые курсы продолжатся, и в следующем году планируется предложить столько же учебных мест, сколько было нынче - около 4500 по всей Эстонии.